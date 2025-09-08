БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На Рождество Богородично: Миряни от цялата страна се стичат в Бачковския манастир в чест на Божията майка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

Патриарх Даниил отслужи Света литургия в столичния храм "Рождество Богородично"

рождество богородично миряни цялата страна стичат бачковския манастир чест божията майка
Снимка: БНТ
Слушай новината

С празнична литургия и камбанен звън в Бачковския манастир отбелязаха Рождението на Пресвета Богородица. Миряни от цялата страна посещават Светата обител, за да се помолят за здраве за себе си и своите близки.

В храма за поклонение е изложено копие на чудотворната икона на Света Богородица, за която се вярва, че помогнала на много хора да сбъднат своята мечта. По думите на игумена на манастира - Величкия епископ Сионий, празникът носи характера на една благодатна тиха радост и благословено очакване.

По време на празничната служба беше осветена мощехранилница със 12 светци, в която е вградена и частица от Светия кръст Господен. Саркофагът е изработен от братя Махневи от Асеновград и е дарен от Петър Синапов. Мощехранилницата ще остане в храма на манастира за всеобщо поклонение на миряните.

- От години цялото семейство много уважаваме този празник и така ни е завещано – кандилата горе на самата скала са на моя свекър по завет на баба Ванга и повече от 60 години спазваваме тази традиция.

- Идваме от София. За първа година сме в Бчаковския манастир на този страхотен ден и сме дошли да се помолим за здраве и късмет.

- За здраве, късмет и благоденствие – за нас, за всички нас, за благоденствие. Да сме живи и здрави.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил призова миряните да живеят в радостта от днешния празник - Рождество Богородично. Днес той отслужи Света литургия в столичния храм "Рождество Богородично".

#Рождество Богородично #Малка Богородица #Бачковския манастир #Бачковски манастир

Последвайте ни

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
3
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
4
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
5
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
6
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Регионални

На прага на новата учебна година: В три училища в Пловдив ремонтите ще продължат и след 15 септември
На прага на новата учебна година: В три училища в Пловдив ремонтите ще продължат и след 15 септември
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
Чете се за: 02:47 мин.
Пълното лунно затъмнение наблюдаваха любители на астрономията в Смолян Пълното лунно затъмнение наблюдаваха любители на астрономията в Смолян
Чете се за: 01:50 мин.
Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото отчитат от ПСС Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото отчитат от ПСС
Чете се за: 03:47 мин.
Битката с огъня в Национален парк "Рила" продължава 12-и ден Битката с огъня в Национален парк "Рила" продължава 12-и ден
Чете се за: 00:25 мин.
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Вицепрезидентът откри учебната година в най-старото българско училище в чужбина (СНИМКИ) Вицепрезидентът откри учебната година в най-старото българско училище в чужбина (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
По света
На Рождество Богородично: Миряни от цялата страна се стичат в Бачковския манастир в чест на Божията майка На Рождество Богородично: Миряни от цялата страна се стичат в Бачковския манастир в чест на Божията майка
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Нови дипломатически совалки за Украйна
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Пълното лунно затъмнение наблюдаваха любители на астрономията в Смолян
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
След историческия финал: Тенисистите Иван Иванов и Александър...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ