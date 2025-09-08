На Рождество Богородично: Миряни от цялата страна се стичат в Бачковския манастир в чест на Божията майка

С празнична литургия и камбанен звън в Бачковския манастир отбелязаха Рождението на Пресвета Богородица. Миряни от цялата страна посещават Светата обител, за да се помолят за здраве за себе си и своите близки.

В храма за поклонение е изложено копие на чудотворната икона на Света Богородица, за която се вярва, че помогнала на много хора да сбъднат своята мечта. По думите на игумена на манастира - Величкия епископ Сионий, празникът носи характера на една благодатна тиха радост и благословено очакване.

По време на празничната служба беше осветена мощехранилница със 12 светци, в която е вградена и частица от Светия кръст Господен. Саркофагът е изработен от братя Махневи от Асеновград и е дарен от Петър Синапов. Мощехранилницата ще остане в храма на манастира за всеобщо поклонение на миряните.

- От години цялото семейство много уважаваме този празник и така ни е завещано – кандилата горе на самата скала са на моя свекър по завет на баба Ванга и повече от 60 години спазваваме тази традиция. - Идваме от София. За първа година сме в Бчаковския манастир на този страхотен ден и сме дошли да се помолим за здраве и късмет. - За здраве, късмет и благоденствие – за нас, за всички нас, за благоденствие. Да сме живи и здрави.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил призова миряните да живеят в радостта от днешния празник - Рождество Богородично. Днес той отслужи Света литургия в столичния храм "Рождество Богородично".