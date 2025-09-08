БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
атанас зафиров визитата китай поканата беше чисто партийна
Снимка: БНТ
Слушай новината

Парадът в Пекин не беше просто парад, а комплекс от събития, които отразяват една значима годишнина - 80 години от края на Втората световна война и победата над фашизма. Нека нашето посещение да бъде разглеждане именно в контекста на това историческо събитие, както и срещите, които проведохме с представители на Китайската комунистическа партия. Така вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров обясни в студиото на "Денят започва" поводът за визитата му в Китай.

Според него, това е нещо обичайно и не е нещо, което излиза от рамките на нормалното:

"Ние имаме дълга 76-годишна история между двете партии и поканата беше чисто партийна. Аз водех партийна делегация, която взе участие и в това събитие, което беше наистина историческо, грандиозно, но не е нещо, което не се е случвало. Само преди 10 години Китайската народна република по същия бляскав и грандиозен начин отбеляза и 70-ата годишнина от приключването на войната. Така, че не е нещо, което се е случило и нещо, което би трябвало да изненадва анализатори, политици, геополитици и т.н."

По думите му, посещението в Китай е въпрос на исторически отношения и на държавна политика.

"Като отношения между страна, с която поддържаме отлични икономически, дипломатически отношения и страна, която от 2019 г. издигнахме ранга на нашите отношения на ниво стратегическо партньорство. Аз съм убеден привърженик, че България трябва да поддържа подобен тип отношения, особено със страни, които имат огромен икономически потенциал и огромен интерес."

Официалните разговори на делегацията са били изцяло с ръководители на Китайската комунистическа партия на различни нива.

#визита в Китай #парад #атанас зафиров

Последвайте ни

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
3
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
4
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
5
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
6
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Политика

Премиерът Желязков ще бъде на официално посещение в Черна гора
Премиерът Желязков ще бъде на официално посещение в Черна гора
Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната ни сигурност Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната ни сигурност
Чете се за: 05:52 мин.
Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем
Чете се за: 01:20 мин.
Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на Съединението Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на Съединението
Чете се за: 04:35 мин.
Наталия Киселова: Единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки по отделно със собствени усилия Наталия Киселова: Единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки по отделно със собствени усилия
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков на официална визита в Черна гора Премиерът Росен Желязков на официална визита в Черна гора
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Празнуваме Рождество Богородично Празнуваме Рождество Богородично
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Автобус се преобърна на магистрала до Барселона, четирима са тежко...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика?
Чете се за: 19:52 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ