БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Очаква се засилен трафик по магистралите и към София в последния от почивните дни.

Поради тази причина от 14:00 ч. до 20:00 ч. се ограничава движението на камиони над 12 тона по автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма", само в посока София.

Няма да се спира движението на камиони от София в посока Бургас по АМ "Тракия", по АМ "Хемус" - от София до км 87, както и по АМ "Струма" от София в посока Благоевград. Ограничението за пътуване не важи за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

По магистралите забраната няма да обхваща и МПС над 12 тона, които извършват превози на опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти.

#засилен трафик #интензивен трафик

Последвайте ни

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
3
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
4
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
5
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната
6
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Регионални

Битката с огъня в Национален парк "Рила" продължава 12-и ден
Битката с огъня в Национален парк "Рила" продължава 12-и ден
Запушена тръба създава проблеми от години на варненския плаж Кабакум Запушена тръба създава проблеми от години на варненския плаж Кабакум
Чете се за: 02:15 мин.
11 дни продължава борбата с огъня в Рила 11 дни продължава борбата с огъня в Рила
Чете се за: 00:52 мин.
Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на останалите без дом след пожара в Трънско Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на останалите без дом след пожара в Трънско
Чете се за: 03:02 мин.
Пореден протест в Плевен заради безводието Пореден протест в Плевен заради безводието
Чете се за: 01:07 мин.
Пожар избухна край зала "Фестивална" (ВИДЕО) Пожар избухна край зала "Фестивална" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Празнуваме Рождество Богородично
Празнуваме Рождество Богородично
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Автобус се преобърна на магистрала до Барселона, четирима са тежко...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика?
Чете се за: 19:52 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ