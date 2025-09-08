В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна

Очаква се засилен трафик по магистралите и към София в последния от почивните дни.



Поради тази причина от 14:00 ч. до 20:00 ч. се ограничава движението на камиони над 12 тона по автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма", само в посока София.

Няма да се спира движението на камиони от София в посока Бургас по АМ "Тракия", по АМ "Хемус" - от София до км 87, както и по АМ "Струма" от София в посока Благоевград. Ограничението за пътуване не важи за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

По магистралите забраната няма да обхваща и МПС над 12 тона, които извършват превози на опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти.