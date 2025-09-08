БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Празнуваме Рождество Богородично

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
В народната традиция денят се нарича Малка Богородица

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
На 8 септември православната църква отбелязва Рождество на Пресвета Богородица, известно като Малка Богородица – празник, посветен на рождението на Христовата майка. Извършват се празнични литургии в храмовете в цялата страна.

Пресвета Богородица е закрилница на семейството и дома. Според традициите на този ден стопанките месят празнична пита, вари се жито и се носят за освещаване в църквата.

Малка Богородица е един от най-тачените празници в България и се свързва със събори и общоселски тържества. Денят е празник и на Хасково, където се намира най-голямата в света статуя на Богородица с Младенеца.

Според преданието праведните Йоаким и Анна дълго нямали деца и се молели на Бога за рожба. Молитвите им били чути и чрез ангелско благовестие им било възвестено, че ще се сдобият с дъщеря – Мария, която ще стане майка на Спасителя. Празникът на светите праведни богоотци Йоаким и Анна се чества утре – 9 септември.

В Бачковския манастир, където се намира копие на чудотворната икона на Света Богородица, днес се очакват много миряни, които да се помолят за здраве. Иконата на Майката Божия в манастира е помогнала на хиляди вярващи.

Хората идват тук, за да се помолят за здраве, да запалят свещ и, разбира се, да се сбъдне тяхната дълго чакана мечта. Много миряни са пренощували в манастира, а други идват, за да присъстват на Светата литургия.

Велички епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир: "Днешният ден е един празник на радостта, празник на надеждата, празник на утешението чрез благодатта на Бог Отец и слизането на Светия дух и благодатното предпразненство на очакването на идването на Христос. В днешния ден честваме раждането на Пречистата Богородица, която стана Майка на нашия Господ и Спасител, която стана врата за идването на Второто лице на Светата троица, нашият Спасител и Божията Премъдрост."

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева

#Рождество Богородично #празник на Хасково #Малка Богородица

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

