Празнуваме Рождество Богородично

На 8 септември православната църква отбелязва Рождество на Пресвета Богородица, известно като Малка Богородица – празник, посветен на рождението на Христовата майка. Извършват се празнични литургии в храмовете в цялата страна.

Пресвета Богородица е закрилница на семейството и дома. Според традициите на този ден стопанките месят празнична пита, вари се жито и се носят за освещаване в църквата.

Малка Богородица е един от най-тачените празници в България и се свързва със събори и общоселски тържества. Денят е празник и на Хасково, където се намира най-голямата в света статуя на Богородица с Младенеца.

Според преданието праведните Йоаким и Анна дълго нямали деца и се молели на Бога за рожба. Молитвите им били чути и чрез ангелско благовестие им било възвестено, че ще се сдобият с дъщеря – Мария, която ще стане майка на Спасителя. Празникът на светите праведни богоотци Йоаким и Анна се чества утре – 9 септември.

В Бачковския манастир, където се намира копие на чудотворната икона на Света Богородица, днес се очакват много миряни, които да се помолят за здраве. Иконата на Майката Божия в манастира е помогнала на хиляди вярващи.

Хората идват тук, за да се помолят за здраве, да запалят свещ и, разбира се, да се сбъдне тяхната дълго чакана мечта. Много миряни са пренощували в манастира, а други идват, за да присъстват на Светата литургия.

Велички епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир: "Днешният ден е един празник на радостта, празник на надеждата, празник на утешението чрез благодатта на Бог Отец и слизането на Светия дух и благодатното предпразненство на очакването на идването на Христос. В днешния ден честваме раждането на Пречистата Богородица, която стана Майка на нашия Господ и Спасител, която стана врата за идването на Второто лице на Светата троица, нашият Спасител и Божията Премъдрост."

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева