Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес

Третото за годината лунно затъмнение се случва в момента и то може да се наблюдава от нашата страна. Тази вечер то е пълно и ако искате да го наблюдавате, трябва да изберете място без градски светлини и да погледнете на югоизток и по-ниско до хоризонта.

Пълната фаза започва точно в 20 часа и 31 минути и ще завърши в 21,53. Вляво и по-ниско от Луната ще бъде видима планетата Сатурн. Пълното лунно затъмнение се случва, защото Земята застава на пътя на Слънцето и хвърля сянка на своя спътник.

Заради пречупването на слънчевите лъчи в атмосферата Луната ще се оцвети в червено и затова тя се нарича кървава.