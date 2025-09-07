БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея...
Чете се за: 19:52 мин.
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи...
Чете се за: 05:25 мин.
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес

от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Третото за годината лунно затъмнение се случва в момента и то може да се наблюдава от нашата страна. Тази вечер то е пълно и ако искате да го наблюдавате, трябва да изберете място без градски светлини и да погледнете на югоизток и по-ниско до хоризонта.

Пълната фаза започва точно в 20 часа и 31 минути и ще завърши в 21,53. Вляво и по-ниско от Луната ще бъде видима планетата Сатурн. Пълното лунно затъмнение се случва, защото Земята застава на пътя на Слънцето и хвърля сянка на своя спътник.

Заради пречупването на слънчевите лъчи в атмосферата Луната ще се оцвети в червено и затова тя се нарича кървава.

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната
България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
