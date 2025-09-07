БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи...
Чете се за: 05:25 мин.
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Запази

Ръководителите на агенцията взимат между 6000 и 6500 лева основна заплата

Слушай новината

Близо 4 милиона и 700 хиляди лева са получените в АПИ премии през първите шест месеца на тази година. Това става ясно от отговорите на въпроси, които "По света и у нас" отправи до Пътната агенция и Регионалното министерство още на 12 август. Основната заплата на председателя на УС на АПИ е 6500 лева, но от агенцията не отговарят какви премии е получил инж. Вълчев.

Въпросите до АПИ и регоналния министър през август изпрати Иво Никодимов.

БНТ попита за заплатите на председателя и двамата членове на УС на АПИ и премиите, които тези висши държавни служители са получили. Поискахме тези суми и по месеци, но конкретни отговори не получихме. От АПИ ни отговориха, че през 2024 година средно 2113 служители в системата на АПИ са получили общо 9 414 207 лева премии. Това прави за цялата година средно по 4455 лв. на служител, или 371 лева месечно.

Ситуацията през настоящата година е сходна, за първата половина общата сума за премии е 4 689 630 лв., което е средно по 369 лв. на служител - месечно.

Основната заплата на инж. Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ е 6500 лева месечно.

А тази на двамата членове на УС е по 6000 лева. Въпреки че попитахме, от агенцията не отговарят какви премии са получили инж. Вълчев и неговите колеги от Управителния съвет. Както стана ясно, посочиха общия размер на изплатените премии през миналата година и първата половина на тази година за всички служители.

Тримата в УС на АПИ обаче подават годишни декларации в Антикорупционната комисия. От тях става ясно, че председателят инж. Йордан Вълчев, през 2024 година, е получил общо 109 000 лева от заплата като данъчна основа, т.е. след приспадането на осигуровки. Това прави по 9083 лв. на месец при основна заплата от 6500 лв. Т.е. около 3000 лева месечно получава допълнителни пари, което е премия и % прослужено време.

Стоян Николов е декларирал годишна данъчна основа от заплата 95 901 лв. Това е пак след удръжка на осигуровки. Това прави 8718 лв. на месец за 11 месеца, защото е в УС от началото на февруари 2024 г. Т.е. той е получил около 2700 лева допълнително месечно от премии и % прослужено време.

Третият от УС Венцислав Атанасов е получил 82 818 лв. годишна данъчна основа от заплата, но това е за 8 месеца - тъй като той влиза в ръководството на агенцията на 29 април 2024 г., което прави 10 352 лв. на месец, при 6000 лева основна месечна заплата.

Ето какви въпроси изпрати БНТ до АПИ:

Предоставили сте достъп до обществена информация, според който сумата от 2 274 654 лв. е изплатена през 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. на "174 началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ". Като съгласно информацията допълнителните възнаграждения са за "постигнати резултати".
Във връзка с горното желая да получа информация за:
- Критериите "постигнати резултати" - на базата, на които сте преценили изплащането на допълнителните възнаграждения;
- Какви са основните, нетните и брутните трудови възнаграждения на председателя и членовете на УС на АПИ по месеци в периода от 01 януари 2024 до 31 юли 2025 г.;
- Какви допълнителни възнаграждения са получили председателя и членовете на УС на АПИ по месеци в периода от 01 януари 2024 г. до 31 юли 2025 г.;
- Кой е взел решение, определил и утвърдил допълнителните възнаграждения на председателя и членовете на УС на АПИ;
- По какви критерии са определени допълнителните възнаграждения на председателя и членовете на УС на АПИ;
- Директори на кои дирекции от централното управление на АПИ са получили допълнителни възнаграждения в периода от 01 януари 2024 г до 31 юли 2024 г., за кои месеци и в какъв размер по месеци;
- Кой е взел решение за изплащането на допълнителни възнаграждения на директори на дирекции от централното управление на АПИ;


Председателят и членовете на УС на АПИ са в регистъра на лицата, заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 6. (1) от Закона за противодействие на корупцията.

Вижте тук как отговори АПИ на поставените въпроси.

#премии #АПИ #заплати

Последвайте ни

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
3
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
4
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем
5
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение,...
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
6
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Общество

Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш
Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Чете се за: 04:00 мин.
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа? Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Чете се за: 03:15 мин.
"Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли "Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли
Чете се за: 02:40 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната
Чете се за: 03:37 мин.
"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ) "Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ)
Чете се за: 04:35 мин.

Водещи новини

Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор" След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Пореден протест в Плевен заради безводието Пореден протест в Плевен заради безводието
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Защо японският премиер подаде оставка?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ