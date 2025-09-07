БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"

Русия осъществи най-мащабните си въздушни удари срещу Украйна от началото на войната и за първи път порази сградата на правителството в Киев. Украинските власти съобщават за поне 5 жертви в национален мащаб, включително две в столицата. Ранените са десетки. Кремъл пренебрегва дипломацията, потъпква международното право и убива безразборно, заяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.

Украинският лидер Володимир Зеленски съобщи, че е обсъдил с френския президент Еманюел Макрон подходящ отговор. Британският премиер Киър Стармър заяви, че е "потресен" от последните руски удари срещу Киев.

През изминалата нощ Русия е изстреляла 810 дрона, от които са били прихванати 747, съобщи Украйна. Прихванати са и четири ракети от общо 13 изстреляни. Хеликоптери поливаха с вода горящите горни етажи и покрива на сградата на Министерския съвет в близост до парламента и президентската институция в центъра на Киев. Пожарът вече е потушен, в ход е инспектиране и подсигуряване на сградата.

Попадението е първо по рода си. Досега правителственият квартал на Киев беше относително пощаден от руските въздушни удари. Засегнати са и жилищни сгради в града.

Роман - жител на Киев: "Поразена беше четвърта секция на сградата, аз живея в осма, но прозорецът ми гледа натам. Видях и чух всичко, ясно усетих попадението на дрона."

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че са загинали млада жена и нейното двумесечно бебе. Паднали отломки от дронове са предизвикали пожар в 16-етажен блок и други две 9-етажни жилищни сгради.

Виталий Кличко - кмет на Киев: "Още едно нападение! Най-тежко пострадали са два района - Дарницки и Святошински. Сега сме в Святошински район, където отломки от дрон "Геран" поразиха жилищна сграда."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

В края на август руски въздушни удари срещу Киев взеха над 25 жертви, пострадаха представителството на Евросъюза и Британският съвет.

През изминалата нощ Русия атакува и обекти в Одеса, откъдето се съобщава за трима ранени и повредена гражданска инфраструктура. Според последното преброяване на населението в Одеска област живеят над 150 хиляди българи, в самия град те са 50-60 хиляди, посочва БТА.

Украйна обяви, че е атакувала петролопровода "Дружба" в руската Брянска област, откъдето минават доставките за Унгария и Словакия. И двете страни съобщиха, че транзитът не е засегнат. Според Киев има големи щети в резултат на последвал пожар. Украйна е поразила и руска петролна рафинерия в Краснодар. През последните месеци украинските военни атакуват целенасочено руски енергийни обекти, за да пресекат източниците на приходи за Москва.

