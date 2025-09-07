Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш

Новите правила на пътя, които важат от днес засягат и пешеходците. Всеки, който пресича на пешеходна пътека, използвайки телефон или друго устройство, ще бъде глобяват със 100 лева.

Най-често пътни инциденти стават при отнемане на предимството на пешеходеца, сочат данните на варненската полиция. Катастрофи стават и заради внезапното извлизане на пешеходец на платното за движение. Независимо от причините за инцидентите, виновните получават наказания.

Ст. инспектор Димитър Димитров, КАТ – Варна: "От началото на годината 2025 година до настоящия момент са санкционирани общо 1401 пешеходци, като на 185 пешеходци са съставени актове за установяване на административно нарушение, а на останалите 1216 пешеходеца са съставени фишове."

Варненци одобряват промените и дори настояват за още по-сериозни санкции за нарушителите.

"Аз лично не го правя, разбира се. Ей сега ще се уверите, като пресека." "Одобрявам го, защото сме разсеяни, говорим и белята е готова. Имаше случай, който говори по телефона и излезе направо пред колата, колата беше вече навлязла. В Провадия преди няколко години, смятай за какво става въпрос." "Аз даже и като шофирам не говоря, камо ли да пресичам. БНТ: А вижадали ли сте хора, които говорят? - Доста, дори и майки с колички, говори по телефона, бута си и после шофьорите виновни. - 100 лева ще е глобата. - Малко е."

И преди промените варненската полиция ежедневно контролира спазването на правилата за движение от страна на пешеходците, периодично се провеждат и специализирани полицейски операции, особено в рисковите за пресичане зони.

Ст. инспектор Димитър Димитров, КАТ – Варна: "Около големите кръстовища на основните булеварди в град Варна. Едно от местата е кръстовището на бул. “Владислав Варненчик” с ул. “Георги Пеячевич” и бул. “Христо Смирненски” и булевардите “Цар Освободител” и “Сливница”. След влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата не е предвиден гратисен период за тези промени."

От началото на годината при катастрофи в област Варна са загинали петима пешеходци. Регистрираните произшествия са общо 108, като 83 от тях са във Варна.