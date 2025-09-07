Защо японският премиер подаде оставка?

Японският премиер Шигеру Ишиба подаде оставка като председател на управляващата Либералнодемократическа партия и следователно напуска поста министър-председател.

68-годишният Ишиба дойде на власт преди по-малко от година. Управляващата му коалиция загуби мнозинството си на изборите за двете камари на парламента на фона на гнева на избирателите заради нарастващите разходи за живот. До неделя той отказваше да последва призивите за оставка. Вместо това се фокусира върху уточняването на подробностите по търговското споразумение със Съединените щати.

Последното действие на Ишиба като премиер ще бъде финализирането на това споразумение. Според сделката Япония ще инвестира в Съединените щати 550 милиарда долара в замяна на по-ниски мита от Вашингтон.