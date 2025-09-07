БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Защо японският премиер подаде оставка?

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
Слушай новината

Японският премиер Шигеру Ишиба подаде оставка като председател на управляващата Либералнодемократическа партия и следователно напуска поста министър-председател.

68-годишният Ишиба дойде на власт преди по-малко от година. Управляващата му коалиция загуби мнозинството си на изборите за двете камари на парламента на фона на гнева на избирателите заради нарастващите разходи за живот. До неделя той отказваше да последва призивите за оставка. Вместо това се фокусира върху уточняването на подробностите по търговското споразумение със Съединените щати.

Последното действие на Ишиба като премиер ще бъде финализирането на това споразумение. Според сделката Япония ще инвестира в Съединените щати 550 милиарда долара в замяна на по-ниски мита от Вашингтон.

#подаде оставка #премиерът на Япония #Шигеру Ишиба #Япония

Последвайте ни

ТОП 24

"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
1
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
НА ЖИВО: Грузия – България - 2:0, Ника Гагнидзе удвои
2
НА ЖИВО: Грузия – България - 2:0, Ника Гагнидзе удвои
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
3
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
4
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
5
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на полицията в Русе
6
Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: По света

Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск (СНИМКИ)
Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск (СНИМКИ)
Стотици арести в Лондон, полицията задържа поддръжници на пропалестинска група Стотици арести в Лондон, полицията задържа поддръжници на пропалестинска група
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Желязков ще бъде на официално посещение в Черна гора Премиерът Желязков ще бъде на официално посещение в Черна гора
Чете се за: 01:55 мин.
Земетресение със сила 4,9 разтърси Северозападна Турция, няма данни за пострадали Земетресение със сила 4,9 разтърси Северозападна Турция, няма данни за пострадали
Чете се за: 01:00 мин.
18 пострадали и големи щети след пожар в завод за захарни изделия в Северна Македония 18 пострадали и големи щети след пожар в завод за захарни изделия в Северна Македония
Чете се за: 01:27 мин.
Японският премиер Шигеру Ишиба подава оставка Японският премиер Шигеру Ишиба подава оставка
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната ни сигурност
Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа? Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово” Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Японският премиер Шигеру Ишиба подава оставка
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ