Японският премиер Шигеру Ишиба подава оставка

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Японският премиер Шигеру Ишиба съобщи, че ще подаде оставка, за да избегне разцепление в управляващата Либерално-демократическа партия.

Това става след по-малко от година на поста, време за което партията му загуби абсолютното мнозинство в двете камари на парламента, на фона на недоволството на японските избиратели от нарастващите разходи за живот.

Депутатите от партията трябва да гласуват утре дали да проведат извънредни избори за нов лидер. Миналата седмица правителството на Ишиба финализира подробностите по търговското споразумение между Япония и САЩ.

