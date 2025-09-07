БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Това показват данните на ДКСБТ

повечето зеленчуци поскъпват борсите нас седмицата
Снимка: илюстративна
Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повиши с 0,45 процента до 2,250 процентни пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,240 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

Най-голям ръст има в цената на зелените чушки, които поскъпват с 9,80 на сто до 1,95 лева за килограм. С 8,55 на сто повече се продава зелето на цена от 0,99 лева за килограм. Цената на тиквичките е нагоре с 6,87 на сто до 1,68 лева за килограм. Картофите поскъпват с 0,76 на сто до 1,06 лева за килограм. Цената на морковите се вдига с 2,44 на сто и те се търгуват по 1,26 лева за килограм. Зрелият лук кромид се предлага с 0,72 на сто повече - по 1,12 лева за килограм. Поевтиняват доматите и краставиците - с 6,31 на сто и с 0,98 на сто до 2,02 лева за килограм и 2,43 лева за килограм. Надолу е и цената на червените чушки - с 3,85 на сто до 2,45 лева за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, ябълките поскъпват с 2,14 на сто до 2,87 лева за килограм. Прасковите поскъпват с 2,43 на сто до 3,71 лева за килограм, докато кайсиите са надолу с 2,70 на сто до 3,75 лева за килограм. Дините се продават с 1,15 на сто по-малко на цена от 0,69 лева за килограм. Лимоните поевтиняват с 1,92 на сто до 4,50 лева за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0,24 на сто до 11,87 лева за килограм през седмицата, докато тази на кашкавала "Витоша" е нагоре с 0,22 на сто до 17,68 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поевтинява с 6,59 на сто до 1,36 лева за кофичка от 400 гр., както и прясното мляко - с 4,27 на сто до 2,24 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) се вдига с 0,96 на сто и то се предлага по 3,14 лева за брой. Пилешкото месо поскъпва с 1,70 на сто до 6,95 лева за килограм. Яйцата (размер М) също са нагоре - с 2,70 на сто до 0,38 лева за брой.

Цената на ориза пада с 0,06 на сто до 3,33 лева за килограм, както и на зрелия фасул - с 0,61 на сто до 4,22 лева за килограм. Лещата поскъпва с 0,56 на сто до 4,32 лева за килограм. Цената на брашното тип 500 се понижава с 0,39 на сто до 1,52 лева за килограм. Олиото се покачва с 4,07 на сто до 3,27 на лева за литър. Цената на захарта се вдига с 2,86 на сто до 1,87 лева за килограм.

#цени на плодове и зеленчуци #Държавната комисията по стокови борси и тържища #цени на храните #цени на хранителните стоки #цени на хранителни продукти #новини в Метрото

