Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:35 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост

Карина Караньотова
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
близките убития баща три деца катастрофа христо ботев настояват справедловост
Снимка: Карина Караньотова
Семейството и приятелите на убития в зверска катастрофа Асен Димитров искат справедливост. Днес Апелативният съд трябва да реши окончателно дали 19-годишният Валентин Асенов остава в ареста.

Снимка: БТА

На 27 август Софийският градски съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража.
Валентин Асенов е обвинен в това, че на 14 юли предизвиква жестока катастрофа в столичния квартал “Христо Ботев”, в която загина Асен Димитров.

На клип от камера в района се вижда как Валентин навлиза в насрещното с автомобила си и блъска АТВ-то, в което се вози 37-годишният баща на три деца Асен Димитров. Той умира няколко дни по-късно в болницата.
Първоначално Валентин беше задържан само за 24 часа и беше пуснат на свобода. След смъртта на Асен делото беше прехвърлено от районната към градската прокуратура. Стана ясно, че младежът е в изпитателен срок, заради условна присъда за грабеж. Полевият тест за наркотици, направен след катастрофата отчете амфетамини, а кръвният - марихуана.

Днес Валентин и адвокатът му ще настояват за по-лека мярка пред Апелативния съд. Близките на убития Асен отново се събраха с негови снимки и поискаха виновният за смъртта му да остане в ареста. Настояват за максимална присъда и преквалифициране на престъплението в умишлено.

#Валентин Асенов #Асен Димитров #квартал "Христо Ботев"

