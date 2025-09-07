Папа Лъв XIV канонизира първия милениал светец. Карло Акутис, който почина от левкемия на 15-годишна възраст през 2006 г., беше обявен за светец на Римокатолическата църква на церемония на площад "Свети Петър", която събра хиляди вярващи.

Италианският тийнейджър, наричан "Божия инфлуенсър", използва компютърните си умения, за да популяризира католицизма онлайн. Неговият уебсайт документира съобщения за чудеса. Канонизацията беше насрочена за 27 април, но бе отложена заради смъртта на папа Франциск.

Това е първата канонизация извършена под ръководството на новия папа. Заедно с Акутис беше канонизиран още един светец - Пиер Джоржо Фрасати, известен с помощта си за нуждаещите, който умира от полиомиелит през 1925 г. на 24-годишна възраст.

снимки: БТА