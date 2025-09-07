БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Папа Лъв XIV канонизира първия милениал светец

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Папа Лъв XIV канонизира първия милениал светец. Карло Акутис, който почина от левкемия на 15-годишна възраст през 2006 г., беше обявен за светец на Римокатолическата църква на церемония на площад "Свети Петър", която събра хиляди вярващи.

Италианският тийнейджър, наричан "Божия инфлуенсър", използва компютърните си умения, за да популяризира католицизма онлайн. Неговият уебсайт документира съобщения за чудеса. Канонизацията беше насрочена за 27 април, но бе отложена заради смъртта на папа Франциск.

Това е първата канонизация извършена под ръководството на новия папа. Заедно с Акутис беше канонизиран още един светец - Пиер Джоржо Фрасати, известен с помощта си за нуждаещите, който умира от полиомиелит през 1925 г. на 24-годишна възраст.

снимки: БТА

#папа Лъв XIV #канонизация #канонизиране

Последвайте ни

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн по БНТ 1
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00...
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
4
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
5
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Общество

Краят на една епоха: Последна почит към модната легенда Джорджо Армани (СНИМКИ)
Краят на една епоха: Последна почит към модната легенда Джорджо Армани (СНИМКИ)
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
8095
Чете се за: 00:37 мин.
Десетки хиляди фойерверки озариха небето в Япония по време на състезание с пиротехника Десетки хиляди фойерверки озариха небето в Япония по време на състезание с пиротехника
Чете се за: 00:37 мин.
Над 2 милиона засегнати от катастрофални наводнения в Пакистан Над 2 милиона засегнати от катастрофални наводнения в Пакистан
Чете се за: 02:00 мин.
Пекинският зоопарк – домът на пухкавите гигантски панди (СНИМКИ) Пекинският зоопарк – домът на пухкавите гигантски панди (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли "Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила” И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила”
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Японският премиер Шигеру Ишиба подава оставка
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Папа Лъв XIV канонизира първия милениал светец
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Слънчево и топло време и през новата седмица
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ