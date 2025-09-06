БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от...
Чете се за: 03:42 мин.
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над...
Чете се за: 03:42 мин.
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:37 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите

Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
През 2008 година и Григор Димитров триумфира като шампион на Уимбълдън и на US Open. Иван Иванов изравни това постижение.

български финал иван иванов спечели титлата откритото първенство тенис сащ юношите
Снимка: БТА
Слушай новината

Иван Иванов спечели втора поредна титла от Големия шлем при юношите, този път от US Open.

В историческия първи български финал поставеният под номер 1 Иванов победи със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев за час и 15 минути.

Иванов, който тренира в академията на Рафаел Надал, триумфира с втората си титла от Големия шлем, след като по-рано през сезона вдигна шампионския трофей и на Уимбълдън.

Първият сет премина при превъзходство за Иванов, който поведе с пробив и 4:2 и 5:3. Полуфиналистът от Уимбълдън 2025 Василев успя да изравни до 5:5, но след това Иванов отново спечели подаването на съперника си, повеждайки в мача след 7:5.

Втората част премина по сходен начин. Иван Иванов постигна два пробива и поведе с 5:2, след което пропусна да приключи мача при собствен начален удар. Василев намали пасива си на 3:5, но веднага след това отново позволи да бъде пробит.

Това е общо четвърта титла за български тенисист от турнирите от Големия шлем на сингъл при юношите. България се изравни с Канада, Хърватия и Великобритания по този показател.

През 2008 година и Григор Димитров триумфира като шампион на Уимбълдън и на Откритото първенство на САЩ, а сега Иван Иванов изравни това постижение.

Левичарят Александър Василев пропусна да стане третият българин с титла от Големия шлем при юношите.

По време на церемонията по награждаването шампионът и неговият подгласник поздравиха зрителите от България.

"Благодаря на всички и първо трябва да поздравя Александър за тази седмица. Благодаря на хората от моя отбор, без които нямаше да постигна тези неща. Благодаря и на всички, които ни подкрепят от България", заяви Иванов в интервюто на корта.

Василев заяви, че е щастлив, че този път достигна до финалния мач, след като не успя да го направи на Уимбълдън.

"Много съм щастлив, че стигнах до финала. Благодарности на всички за страхотния турнир. Вече гледам към следващите предизвикателства", заяви Александър Василев и продължи на български: "Честит празник на всички. Днес е денят на Съединението на България".

Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България за Купа „Дейвис" за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа „Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12.00 ч., а в неделя в 11.00 часа. В тима са включени Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16 г.).

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

#US Open 2025 #Иван Иванов тенис #Александър Василев

