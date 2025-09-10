10 септември 1988 г.: Денят, в който Щефи Граф постига "Голям шлем" в кариерата си

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Легендарната германка става третата жена, спечелила всичките четири турнира от Големия шлем в рамките на една календарна година

септември 1988 денят щефи граф постига голям шлем кариерата
Слушай новината

На 10 септември 1988 г., 19-годишната Щефи Граф побеждава Габриела Сабатини на финала на US Open (6:3, 3:6, 6:1) и става третата жена, спечелила всичките четири турнира от Големия шлем в рамките на една календарна година, 18 години след Маргарет Корт (1970) и 35 след Морийн Конъли (1953). В четирите турнира на които триумфира през 1988-а, германката губи само два сета в двадесет и осем мача. Няколко седмици по-късно, на Олимпийските игри в Сеул, Граф завършва този фантастичен сезон, като печели олимпийско злато.

Щефи Граф е родена през 1969 г. През 1982 г., само на 13 години, тя става най-младата жена, попаднала в ранглистата на WTA. След като печели Олимпийските игри през 1984 г. в Лос Анджелис, когато тенисът все още е демонстративен спорт в програмата, тя продължава да подобрява играта и резултатите си. Стига до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ през 1985 г. на 16-годишна възраст, губейки от номер 1 в света Мартина Навратилова (2:6,3:6).

През 1986 г. достига до полуфиналите на US Open. Наблюдавана отблизо от баща си, тя преживява своя пробив през 1987 г., когато вдига първия си трофей от Големия шлем, побеждавайки Навратилова на финала на Ролан Гарос, но след това губи от нея във финалите на "Уимбълдън" а след това и на Откритото първенство на САЩ.

На 17 август 1987-а Граф заема първото място в ранглистата на WTA, измествайки американката, която е лидер в света почти непрекъснато от 1982 г.

След това германката започва знаменитата за нея 1988 година със спечелването на титлата на Australian Open срещу Крис Евърт (6:1, 7:6). През юни триумфира на Ролан Гарос, където побеждава Наташа Зверева с 6:0, 6:0 в най-краткия финал от Големия шлем в историята на тениса, продължил 57 минути.

След финала на Уимбълдън, в който надиграва шесткратната шампионка и защитаваща титлата си Мартина Навратилова (5:7, 6:2, 6:1), Щефи Граф затвърждава господството си в тура. Тя надделява над Габриела Сабатини на финала на US Open, и прави "Голям шлем", триумфирайки и в четирите турнира в една календарна година. Нещо повече. Граф постига и т. нар. "Златен шлем", след като завършва и като олимпийски шампион в турнира по тенис на Игрите в Сеул 1988, побеждавайки отново Габриела Сабатини. Постижение, което никой друг тенисист до момента не е успял да направи. Граф остава лидер в световната ранглиста до 1991 година.

Приключва кариерата си с титла от Ролан Гарос през 1999 г. и с общо 22 трофея от Големия шлем. През 2004 г. е приета в Тенис залата на славата.

