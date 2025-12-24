БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Винъс Уилямс се омъжи за италианския актьор и режисьор Андреа Прети

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Винъс Уилямс каза Да на своя любим Андре Прети. Американската тенисистка, която има 7 титли от Големия шлем, се омъжи за италианския актьор и режисьор на стилна церемония в Палм Бийч.

Всички дами сред гостите бяха с булчински рокли, включително и сестрата на Винъс - Серина, по желание на булката.

45-годишната тенисистка, която се завърта на корта след като пропусна почти цялата 2024-а, и съпругът ѝ потвърдиха годежа си през юли.

По-голямата от сестрите Уилямс разказа, че именно той ѝ е помогнал и я е насърчил да се захване отново с професионален спорт.

Двамата с 37-годишния Андреа Прети, който е бивш модел, се запознават през 2024 г. по време на седмицата на модата в Милано.

