Даниел Колинс ще пропусне началото на сезона заради лечение за безплодие

Бившата финалистка на Australian Open Даниел Колинс обяви, че няма да участва в първите турнири от сезон 2026 на WTA, тъй като се подлага на лечение за безплодие.

32-годишната американка, която след US Open, сподели в Instagram, че е започнала процедури по замразяване на яйцеклетки и ще пропусне първата част от годината, докато продължава възстановяването си от контузия на гърба.

„Взех си почивка през последните няколко месеца, за да се възстановя и да премина през няколко процедури за замразяване на яйцеклетки. Това беше едно от най-готините неща, които съм правила! Имам още една процедура, и с всичко това няма как да се състезавам през първата част на сезона“, написа Колинс.

Американката продължава и личната си битка с ендометриоза и обясни, че предишното ѝ решение да сложи край на състезателната си кариера през 2024-а е било преразгледано главно заради трудностите в създаването на семейство.