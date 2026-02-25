БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:20 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Винъс Уилямс отпадна в Остин

Спорт
Американката не успя срещу своя сънародничка.

Винъс Уилямс отпадна в Остин
Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на тенис турнира WTA 250 на твърда настилка в Остин (САЩ). Участващата с "уайлд кард" американка загуби с 4:6, 1:6 срещу Айла Томлянович.

45-годишната Уилямс водеше с пробив и 3:1 в първия сет, но допусна обрат и не успя да се противопостави успешно на австралийката във втората част. Томлянович приключи срещата при собствен начален удар още от първата си възможност след час и 35 минути игра.

Последната от седемте титли от Големия шлем за Уилямс беше спечелена на Уимбълдън през 2008 година.

В следващия кръг полуфиналистката от миналия сезон Айла Томлянович ще играе срещу Ива Йович. Поставената под номер 2 американка се наложи с 6:3, 6:4 срещу Анна Блинкова (Русия).

Бианка Андрееску също отпадна от турнира в Остин. Играещата с "уайлд кард" канадка беше елиминирана от Далма Галфи след 3:6, 7:5, 4:6. Андрееску е бивша шампионка от Откритото първенство на САЩ.

В следващия кръг Унгарската тенисисистка ще играе срещу Юе Юан. Китайката се наложи след обрат с 4:6, 7:5, 6:1 срещу Ребека Шрамкова (Словакия).

Нисителката на титлата в Остин от миналия сезон Джесика Пегула, която е поставена под номер 1, се отказа от участие заради контузия в коляното на левия крак. Юе Юан се включи в основната схема на мястото на американката.

Зверев с бърз успех в Акапулко, Рууд отпадна
Зверев с бърз успех в Акапулко, Рууд отпадна
Четвъртфинал за Александър Донски на двойки в Пуне
Чете се за: 01:35 мин.
Григор Димитров приключи в Акапулко
Чете се за: 01:12 мин.
Изабелла Шиникова отпадна в първия кръг в Търнава
Чете се за: 00:45 мин.
Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Полша
Чете се за: 00:37 мин.
Шампионът Циципас отпадна още в първия кръг в Дубай
Чете се за: 02:10 мин.

Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на президента на САЩ – какво чухме и какво не?
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
С разрешително или с виза: Въвеждат нови правила за влизане във...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
