Винъс Уилямс отпадна в Остин

Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на тенис турнира WTA 250 на твърда настилка в Остин (САЩ). Участващата с "уайлд кард" американка загуби с 4:6, 1:6 срещу Айла Томлянович.

45-годишната Уилямс водеше с пробив и 3:1 в първия сет, но допусна обрат и не успя да се противопостави успешно на австралийката във втората част. Томлянович приключи срещата при собствен начален удар още от първата си възможност след час и 35 минути игра.

Последната от седемте титли от Големия шлем за Уилямс беше спечелена на Уимбълдън през 2008 година.

В следващия кръг полуфиналистката от миналия сезон Айла Томлянович ще играе срещу Ива Йович. Поставената под номер 2 американка се наложи с 6:3, 6:4 срещу Анна Блинкова (Русия).

Бианка Андрееску също отпадна от турнира в Остин. Играещата с "уайлд кард" канадка беше елиминирана от Далма Галфи след 3:6, 7:5, 4:6. Андрееску е бивша шампионка от Откритото първенство на САЩ.

В следващия кръг Унгарската тенисисистка ще играе срещу Юе Юан. Китайката се наложи след обрат с 4:6, 7:5, 6:1 срещу Ребека Шрамкова (Словакия).

Нисителката на титлата в Остин от миналия сезон Джесика Пегула, която е поставена под номер 1, се отказа от участие заради контузия в коляното на левия крак. Юе Юан се включи в основната схема на мястото на американката.