Изабелла Шиникова отпадна в първия кръг в Търнава

Българската тенисистка Изабелла Шиникова отпадна в първия кръг на единично на турнира на твърда настилка в зала в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди долара.

34-годишната българка загуби от двукратната шампионка на смесени двойки от Откритото първенство на Австралия и трета поставена в схемата Оливия Гадецки (Австралия) с 2:6, 2:6 за 77 минути.

Под номер 5 е поставена друга българка - Елизара Янева, която утре ще играе срещу естонската квалификантка Елена Малигина.

Янева и Шиникова ще играят заедно на двойки, а първите им съпернички ще бъдат Стела Ковачичова и Адела Полаковичова (Словакия).

