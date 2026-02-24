Пьотр Нестеров продължава към втория кръг на сингъл на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Лугано

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл от основната схема на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Лугано (Швейцария) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът, който влезе в основната схема като „щастлив губещ", победи №255 в световната ранглиста Мърфи Касоне (САЩ) със 7:6(3), 4:6, 6:4. Двубоят продължи 2 часа и 4 минути.

Нестеров пропиля аванс от пробив в първия сет, който бе решен след тайбрек. В него той спечели пет поредни точки – от 2:3 до 7:3 – и поведе в резултата. Във втората част националът изостана с 0:2, изравни за 2:2, но допусна нов пробив и загуби сета с 4:6.

В решителния трети сет българинът пропусна три възможности за пробив при 3:2, но при 5:4 и сервис на Касоне стигна до мачбол и реализира още първата си възможност, за да стигне до крайния успех.

Във втория кръг Пьотр Нестеров ще се изправи срещу водача в схемата и №154 в световната ранглиста Николай Будков Кяер (Норвегия), бивш №1 при юношите.