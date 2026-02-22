Илиян Радулов стана вицешампион на сингъл на турнир в Анталия

Националът на България за Купа Дейвис Илиян Радулов допусна загуба на финала на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд от 15 хиляди долара.

20-годишният българин отстъпи пред №3 Чезар Крецу (Румъния) с 2:6, 3:6 за час и 28 минути.

Той изостана с 1:4 в първия сет и не успя да навакса, а във втората част се игра равностойно до 3:3, след което Крецу взе три поредни гейма и затвори мача.

Радулов се завърна на корта в края на януари, след като шест месеца се възстановяваше от контузия. Още в първия си турнир след паузата той стигна до финала, а след това беше част от националния отбор на България за мача срещу Белгия за Купа Дейвис.

Националът има три спечелени титли на сингъл в кариерата си от турнири от веригата на Международната федерация по тенис (ITF).