Даниил Медведев след загубата си от Яник Синер в Индиън Уелс: Сервисът му беше феноменален

Руснакът загуби с 6:7, 6:7 от италианеца. От днес Медведев се завръща в Топ 10.

Доволен от представянето си, но и неизбежно разочарован от загубата си на финала в Индиън Уелс срещу Яник Синер, Даниил Медведев подчерта невероятното качество на сервиса на италианеца.

„Беше страхотен турнир, на много високо ниво. Разбира се, малко съм разочарован, че не играх по-добре в определени моменти. Яник (Синер) е страхотен играч, много е трудно да се играе срещу него. Доволен съм от седмицата и очаквам с нетърпение да играя още мачове като този“, коментира руснакът, който загуби с 6:7, 6:7.

Перфектната седмица на италианеца в Калифорния му донесе първа титла за годината. Синер вече е печелил трофеите в Индиън Уелс, Маями, Канада, Синсинати, Шанхай и Париж, а победата му срещу Медведев го направи първия италианец, достигнал 100 победи в Мастърс 1000 турнири. В комбинация с триумфите му на Australian Open, US Open и финалите на ATP, той вече има пълния комплект от „Големи титли“ на твърди кортове.

Запитан върнал ли е увереността в играта си и какво му носи съперничеството със Синер и Алкарас, Медведев отговори:

"Удоволствието... Миналата година не играх срещу никой от тях, защото играех зле и губех, преди дори да се изправя срещу тях. Щастлив съм, че играх достатъчно добре в този турнир, за да победя останалите и най-вече Карлос. Това ще бъде моята цел: да не се фокусирам върху тях, а по-скоро да се концентрирам върху това, което мога да подобря сам."

"Победата над Карлос в събота е малко като спечелването на турнира, защото често съм губил от него. Но това не е реалността. Имах своите шансове, малък в първия сет и малко по-голям във втория тайбрек. Сервисът му беше феноменален, труден за разчитане и труден за връщане, днес беше точно така", добави руснакът.

"Знам, че мога да бъда добър тенисист и ще дам всичко от себе си, независимо кой е от другата страна на мрежата. Това е моята цел. Якуб (Меншик) победи Яник в Доха. А аз победих Карлос тук. Но очевидно е много трудно и затова в края на сезона те имат само пет или шест загуби, четири от които един срещу друг", обясни още Медведев, който се завърна в Топ 10 в актуалната световна ранглиста.

"Хубаво е, но винаги съм казвал, че играя добре, че ще се върна в Топ 10. В края на сезона бях близо до завършване в Топ 10, въпреки че имаше някои ужасни периоди, в които не печелех точки. Ако мога да поддържам това ниво, ще бъда в Топ 10, може би дори в Топ 5", каза Медведев, добавяйки, че това няма някакво особено значение за него, но все пак чувството е хубаво.

Яник Синер: Знаех добре, че не съм печелил в Индиън Уелс, това постижение значи много за мен
Яник Синер: Знаех добре, че не съм печелил в Индиън Уелс, това постижение значи много за мен
Италианецът стана едва третият тенисист в историята, който печели...
Чете се за: 02:52 мин.
Исторически триумф за Яник Синер на Мастърса в Индиън Уелс
Исторически триумф за Яник Синер на Мастърса в Индиън Уелс
Италианецът стана едва третият тенисист в историята, който печели...
Чете се за: 02:45 мин.
ТОП 24

Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
1
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
3
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
4
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
5
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на ДПС - Ново начало
6
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: ATP

Яник Синер: Знаех добре, че не съм печелил в Индиън Уелс, това постижение значи много за мен
Яник Синер: Знаех добре, че не съм печелил в Индиън Уелс, това постижение значи много за мен
Григор Димитров отстъпи с две места в класацията на ATP Григор Димитров отстъпи с две места в класацията на ATP
Чете се за: 01:12 мин.
Исторически триумф за Яник Синер на Мастърса в Индиън Уелс Исторически триумф за Яник Синер на Мастърса в Индиън Уелс
Чете се за: 02:45 мин.
Джокович се оттегли от Маями заради контузия в рамото Джокович се оттегли от Маями заради контузия в рамото
Чете се за: 01:07 мин.
Даниил Медведев: Синер и Алкарас са по-добри от всички нас Даниил Медведев: Синер и Алкарас са по-добри от всички нас
Чете се за: 02:02 мин.
Даниил Медведев спря победната серия на Карлос Алкарас и се класира за финала в Индиън Уелс Даниил Медведев спря победната серия на Карлос Алкарас и се класира за финала в Индиън Уелс
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Чете се за: 33:17 мин.
У нас
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
Други спортове
