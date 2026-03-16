Даниил Медведев след загубата си от Яник Синер в Индиън Уелс: Сервисът му беше феноменален

Доволен от представянето си, но и неизбежно разочарован от загубата си на финала в Индиън Уелс срещу Яник Синер, Даниил Медведев подчерта невероятното качество на сервиса на италианеца.

„Беше страхотен турнир, на много високо ниво. Разбира се, малко съм разочарован, че не играх по-добре в определени моменти. Яник (Синер) е страхотен играч, много е трудно да се играе срещу него. Доволен съм от седмицата и очаквам с нетърпение да играя още мачове като този“, коментира руснакът, който загуби с 6:7, 6:7.

Перфектната седмица на италианеца в Калифорния му донесе първа титла за годината. Синер вече е печелил трофеите в Индиън Уелс, Маями, Канада, Синсинати, Шанхай и Париж, а победата му срещу Медведев го направи първия италианец, достигнал 100 победи в Мастърс 1000 турнири. В комбинация с триумфите му на Australian Open, US Open и финалите на ATP, той вече има пълния комплект от „Големи титли“ на твърди кортове.

Запитан върнал ли е увереността в играта си и какво му носи съперничеството със Синер и Алкарас, Медведев отговори:

"Удоволствието... Миналата година не играх срещу никой от тях, защото играех зле и губех, преди дори да се изправя срещу тях. Щастлив съм, че играх достатъчно добре в този турнир, за да победя останалите и най-вече Карлос. Това ще бъде моята цел: да не се фокусирам върху тях, а по-скоро да се концентрирам върху това, което мога да подобря сам."

"Победата над Карлос в събота е малко като спечелването на турнира, защото често съм губил от него. Но това не е реалността. Имах своите шансове, малък в първия сет и малко по-голям във втория тайбрек. Сервисът му беше феноменален, труден за разчитане и труден за връщане, днес беше точно така", добави руснакът.

"Знам, че мога да бъда добър тенисист и ще дам всичко от себе си, независимо кой е от другата страна на мрежата. Това е моята цел. Якуб (Меншик) победи Яник в Доха. А аз победих Карлос тук. Но очевидно е много трудно и затова в края на сезона те имат само пет или шест загуби, четири от които един срещу друг", обясни още Медведев, който се завърна в Топ 10 в актуалната световна ранглиста.