НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Исторически триумф за Яник Синер на Мастърса в Индиън Уелс

Италианецът стана едва третият тенисист в историята, който печели всичките шест титли от сериите ATP Мастърс 1000.

Яник Синер постигна исторически успех печелейки титлата в Индиън Уелс. Италианецът победи на финала Даниил Медведев със 7:6(6), 7:6(4). Така поставеният под номер 2 Синер стана едва третият тенисист в историята, който печели всичките шест титли от сериите ATP Мастърс 1000 на твърди кортове, присъединявайки се към Новак Джокович и Роджър Федерер.

24-годишният италианец не загуби нито един сет в Калифорния и се превърна в първия тенисист, който печели последователни Мастърс 1000 титли без загубен сет от началото на сериите през 1990 г., след безупречното си представяне в Париж миналия ноември.

Синер вече води на Медведев с 9-7 в преките двубои, като е спечелил девет от последните им десет срещи. Световният номер 2 има баланс 13-2 за сезона според, а това е първата му титла след триумфа на финалите в Торино през ноември.

Перфектната седмица на италианеца в Калифорния, която му донесе първа титла за годината, също така намали разликата до световния номер 1 Карлос Алкарас. Испанецът Алкарас триумфира на Australian Open и в Доха тази година, но серията му без загуба от началото на сезона беше прекъсната от Медведев на полуфиналите в Индиън Уелс. В момента Синер е номер 2 в ранглистата на ATP и е на 2200 точки зад големия си съперник Алкарас. Той не участва в Мастърс 1000 турнирите в Маями, Монте Карло и Мадрид миналия сезон, а всички те предстоят в следващите седем седмици.

Синер вече е печелил титлите в Индиън Уелс, Маями, Канада, Синсинати, Шанхай и Париж, а победата му срещу Медведев го направи първия италианец, достигнал 100 победи в Мастърс 1000 турнири. В комбинация с триумфите му на Australian Open, US Open и финалите на ATP, той вече е спечелил пълния комплект от „Големи титли“ на твърди кортове.

Въпреки загубата, Медведев ще се завърне в Топ 10 на ранглистата на ATP в понеделник. 30-годишният руснак е лидер по победи (18) през 2026 г., след като спечели трофеите в Бризбън и Дубай.

#тенис турнир Индиън Уелс 2026 #ATP 1000 в Индиън Уелс # Даниил Медведев #Яник Синер

Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
1
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на...
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
2
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се...
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи заради скъпите горива
3
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи...
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
4
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
5
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
6
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
3
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Яник Синер: Знаех добре, че не съм печелил в Индиън Уелс, това постижение значи много за мен
Яник Синер: Знаех добре, че не съм печелил в Индиън Уелс, това постижение значи много за мен
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
