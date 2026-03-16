НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Яник Синер: Знаех добре, че не съм печелил в Индиън Уелс, това постижение значи много за мен

Италианецът стана едва третият тенисист в историята, който печели всичките шест титли от сериите ATP Мастърс 1000 на твърди кортове, присъединявайки се към Новак Джокович и Роджър Федерер.

Снимка: БГНЕС
Много съм щастлив. Дойдох тук и още от първия ден тренирах наистина усилено. Този резултат ме прави много щастлив. Това каза Яник Синер, след като спечели финала срещу Даниил Медведев на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Индиан Уелс. Италианецът се наложи със 7:6, 7:6 и триумфира с първи трофей в Калифорния.

"Продължавах да вярвам и да натискам. Дадох си още малко шанс. В един евентуален трети сет щяхме да започнем наравно. Постарах се да не допусна това и съм много щастлив. Беше невероятен край на един доста труден мач. Страхотно е да видя Даниил отново да играе на това ниво", заяви световният номер 2.

Той стана едва третият тенисист в историята, който печели всичките шест титли от сериите ATP Мастърс 1000 на твърди кортове, присъединявайки се към Новак Джокович и Роджър Федерер.

Синер вече е печелил титлите в Индиън Уелс, Маями, Канада, Синсинати, Шанхай и Париж, а победата му срещу Медведев го направи първия италианец, достигнал 100 победи в Мастърс 1000 турнири. В комбинация с триумфите му на Australian Open, US Open и финалите на ATP, той вече е спечелил пълния комплект от „Големи титли“ на твърди кортове.

"Беше горещо, но не и влажно, а това има значение. Бях тук седмица преди началото на турнира. Условията бяха много подобни на днешните. Прекарахме дълги дни в тренировки. Чувствах се много добре подготвен, така че нямах проблеми с времето и жегата, което е много положително за мен. Всичко това е част от процеса. Работим много във фитнеса, за да се представям на това ниво. искам да стана възможно най-добрия", каза още 24-годишният Синер.

"Знаех добре, че не съм печелил тук. Исках да се подготвя по най-добрия начин, възможно най-професионално. Това постижение значи много за мен. Сега имам няколко дни да си почина, след което предстои много важен турнир в Маями. Ще опитам и там да покажа най-силния тенис", добави италианецът.

