Виктория Томова със спад в световната ранглиста на WTA

При дамите Виктория Томова отстъпи с 12 места и от днес заема номер 163 в световната ранглиста на WTA.

Тази вечер тя започва участие в квалификациите на WTA 1000 турнира в Маями с двубой срещу австралийката Кимбърли Бирел.

Елизара Янева прогресира със 17 позиции до 241-ата, която на практика ѝ гарантира дебют в квалификациите на „Ролан Гарос“ през май.

Сред първите 500 от нашите тенисистки са още: Лиа Каратанчева (№291), Изабелла Шиникова (№377), Денислава Глушкова (№388) и Гергана Топалова (№398).

Росица Денчева се придвижи със 101 места до номер 475, а Лидия Енчева достигна до върховата за нея 491-ата позиция.

Водач в класацията продължава да бъде шампионката от Индиън Уелс Арина Сабаленка. Финалистката Елена Рибакина измести Ига Швьонтек и вече е номер 2.