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Серина Уилямс потвърди участие на двойки и на турнир в Берлин

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Надпреварата започва на 15 юни.

Серина Уилямс
Снимка: БГНЕС
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Серина Уилямс обяви официално втори турнир, на който ще участва след завръщането си в професионалния тенис.

44-годишната американка ще поднови кариерата си следващата седмица в Лондон, където ще играе на двойки с канадската тийнейджърка Виктория Мбоко в Куинс Клуб.

Уилямс потвърди ще играе и на двойки на турнира в Берлин, който започва на 15 юни, като партньорката ѝ все още не е ясна.

„Всеки турнир, който добавям към графика си в момента, е специален и Берлин не е изключение. Развълнувана съм да се състезавам пред германските фенове и да продължа да трупам инерция през целия сезон на тревни кортове“, каза 23-кратната шампионка от Големия шлем на сингъл пред сайта на турнира.


Уилямс беше снимана да тренира на тревата в Куинс Клуб в четвъртък заедно с 19-годишната Мбоко. Американката не е играла официален мач след бляскавото си сбогуване на Откритото първенство на САЩ през 2022-а, като по това време Уилямс заяви, че се „отдалечава“ от тениса.

Спекулациите за завръщането й нараснаха, откакто тя отново се включи в антидопинговата програма - предпоставка за участие в турнирите на WТА през миналата година.

Уилямс е с една титла по-малко от рекордьорката за всички времена при жените Маргарет Корт по трофеи от Големия шлем на сингъл и не е ставала шампионка отпреди раждането на първата си дъщеря през 2017 година.

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Американката не е играла от близо четири години.
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#Серина Уилямс

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