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Българската следа зад изключителното представяне на Мая Хвалинска, която пише история на „Ролан Гарос"

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Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
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Мениджър на финалистката на "Ролан Гарос" е българинът Стефан Гюров, който ръководи международната тенис агенция „Top Five".

Мая Хвалинска
Снимка: БГНЕС
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Полската квалификантка Мая Хвалинска продължава да пише една от най-впечатляващите истории на тазгодишния „Ролан Гарос". 24-годишната тенисистка се класира за финала на Откритото първенство на Франция и в събота ще се изправи срещу рускинята Мира Андреева в битка за титлата.

Хвалинска започна участието си още от квалификациите, но това не я спря по пътя към най-големия успех в кариерата ѝ. Полякинята записа общо девет поредни победи в Париж – три в квалификациите и шест в основната схема, като в хода на турнира загуби само един сет.

За нея това е първи финал в турнир от Големия шлем и той идва едва при третото ѝ участие в основната схема на надпревара от най-високо ниво. Преди настоящия пробив най-доброто постижение на Хвалинска беше достигането до втория кръг на „Уимбълдън" през 2022 година.

Любопитното е, че зад този впечатляващ успех стои и българска връзка. Мениджър на Хвалинска е българинът Стефан Гюров, който ръководи международната тенис агенция „Top Five".

През годините агенцията е работила и продължава да работи с някои от най-големите имена в световния тенис, сред които Елина Свитолина, Онс Жабер, Даниил Медведев, Гаел Монфис, София Кенин, Анастасия Павлюченкова и Дария Касаткина. Сега обаче цялото внимание е насочено към Мая Хвалинска, която се превърна в голямата сензация на „Ролан Гарос" и е само на една победа от най-значимата титла в кариерата си.

В момента сред клиентите на агенцията е и държавната шампионка на България до 14 г. Карла Бързакова.

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#Стефан Гюров #Мая Хвалинска #Ролан Гарос 2026

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