Четири тенисистки, една мечта: предстоят полуфиналите на „Ролан Гарос“

На прага на финалната четворка на „Ролан Гарос“ при жените е сигурно едно – Париж ще короняса нова шампионка от Големия шлем. В четвъртък ще се изиграят двата полуфинала, които ще определят финалистките в надпреварата.

В първия сблъсък една срещу друга излизат №8 в схемата Мира Андреева и поставената под №15 Марта Костюк. Украинката пристига в отлична форма с впечатляваща серия от 17 поредни победи на клей и вече има два успеха над Андреева през сезона, включително във финала на турнира в Мадрид.

19-годишната рускиня обаче демонстрира убедителна игра в Париж и за трети път в кариерата си достига до решаващата фаза на турнира. Победителката ще се класира за първия си финал от Големия шлем.

Другият полуфинал противопоставя една от сензациите на турнира – полякинята Мая Хвалинска, срещу №25 Диана Шнайдер. Рускинята шокира световната №1 Арина Сабаленка на четвъртфиналите, след като обърна мача от сет и 1:4 във втория сет, а впоследствие спечели десет поредни гейма.

Хвалинска продължава приказния си поход от квалификациите и стана едва шестата квалификантка в Откритата ера, достигнала полуфинал на турнир от Големия шлем. Световната №114 вече елиминира няколко сериозни съпернички и впечатлява със своя нестандартен стил на игра, изпълнен със слайсове, промени в ритъма и тактическа зрялост.

И двата полуфинала обещават интрига, а в събота една от четирите тенисистки ще вдигне първата си титла от Големия шлем.

Централен корт "Филип Шатрие", начало 16:00 часа:

Марта Костюк (Украйна, №15) - Мира Андреева (Русия, №8)

след тях:

Диана Шнайдер (Русия, №25) - Мая Хвалинска (Полша)