Сабаленка с епична победа над Рибакина за титлата в Индиън Уелс

След като загуби първия сет и беше пробита още в първия гейм на втория, по лицето на Арина Сабаленка ясно се изписа изражението „Ето го пак“. Наистина ли щеше отново да загуби финал от Елена Рибакина?

Тогава Сабаленка показа шампионския си характер като №1 в света и промени развоя на мача. Тя веднага върна пробива и спечели втория сет, което доведе до решителен трети сет, който стигна чак до тайбрек.

Крайният резултат беше победа за Сабаленка с 3-6, 6-3, 7-6 (6) над Рибакина – реванш за загубата ѝ от нея на Australian Open през януари и за финала в Индиън Уелс през 2023 г. В решителния трети сет Сабаленка спаси шест поредни точки за пробив и след това отрази и мачбол, за да стигне до победа, която ще остане като един от най-добрите финали в историята на турнира.

Когато последният ретур на Рибакина излезе в аут, Сабаленка падна на колене, изпълнена едновременно с радост и облекчение – сякаш най-накрая беше прогонила „демоните“ си в пустинята.

Тя ще си тръгне с кристалния трофей и наградата за първо място от 1 511 380 долара, но може би още по-ценна е увереността – както за света на тениса, така и за самата нея – че може да печели трудни финали.

Сабаленка вече има 17 победи и 1 загуба през 2026 г. – титла в Бризбейн, финал на Australian Open и триумф тук в трите турнира, в които е участвала. Това е 10-ата ѝ титла от сериите WTA 1000, а балансът ѝ във финали от този ранг вече е 10 победи и 4 загуби.

27-годишната тенисистка от Беларус има 22 титли в кариерата си, включително четири титли от Големия шлем, но никога досега не беше печелила този турнир, след като миналата година загуби финала от Мира Андреева.

Рибакина също се намираше в невероятна серия напоследък, като беше спечелила 12 поредни мача срещу тенисистки от топ 10 преди неделния финал. Въпреки загубата тя ще изпревари Ига Швьонтек и ще се изкачи от №3 на №2 в световната ранглиста, когато новото класиране излезе в понеделник.

Може да се очаква, че финал между две тенисистки от топ 3 е нещо обичайно, но всъщност това се случва рядко в Индиън Уелс. Неделният мач беше първият подобен случай от 2012 г., когато №1 Виктория Азаренка победи №2 Мария Шарапова на финала.

Това бяха наситени с емоции две седмици за Сабаленка в Индиън Уелс – започнали и завършили с пръстен. На 3 март тя се сгоди за приятеля си Георгиос Франгулис, а турнирът завърши с „шампионския пръстен“ – метафора за титлата.