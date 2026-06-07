БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Плодовете и зеленчуците поевтиняват на борсите, цените на...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как...
Чете се за: 05:27 мин.
Премахнаха оградата около спорния строеж в местността...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Катержина Синякова и Тейлър Таунсенд завоюваха титлата при женските двойки на "Ролан Гарос"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Във финала те победиха Анна Данилина от Казахстан и Александра Крунич от Сърбия. 

Катержина Синякова и Тейлър Таунсенд завоюваха титлата при женските двойки на "Ролан Гарос"
Снимка: БТА
Слушай новината

Чехкинята Катержина Синякова и американката Тейлър Таунсенд спечелиха титлата при двойките жени на "Ролан Гарос".

Във финала те се наложиха с 6:2, 7:5 над Анна Данилина от Казахстан и Александра Крунич от Сърбия.

Двубоят между двете най-високо поставени двойки в схемата на турнира се разви изцяло по вкуса на Синякова и Таунсенд, които успяха да спечелят почти всички важни точки в двубоя.

В първия сет водачките в схемата спечелиха четири поредни гейма в края, за да го вземат с 6:2.

Вторият сет обаче започна по-добре за Данилина и Крунич, които поведоха с 3:0 гейма. Стигна се до изравняване при 4:4, след което Данилина и Крунич имаха два сетбола на сервиса на Таунсенд. Те обаче не успяха да ги реализират, след което Синякова направи пробив в 11-ия гейм, който практически реши срещата.

За 30-годишната Синякова това е 12 титла от турнирите от Големия шлем, 11-а при женските двойки и четвърта от "Ролан Гарос" след 2018, 2021 и 2024 година. Таунсенд пък печели третото си отличие и първо в Париж, като всички са взети заедно със Синякова.

#Ролан Гарос 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ (ОБЗОР)
2
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа...
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
3
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко...
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше предотвратена още по-тежка трагедия?
4
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше...
Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на автомобилите, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"?
5
Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на автомобилите,...
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
6
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
6
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...

Още от: WTA

Мира Андреева спечели титлата на "Ролан Гарос" с успех над Мая Хвалинска
Мира Андреева спечели титлата на "Ролан Гарос" с успех над Мая Хвалинска
Виктория Томова отпадна в квалификациите в Хертогенбош Виктория Томова отпадна в квалификациите в Хертогенбош
Чете се за: 00:35 мин.
Как Кончита Мартинес превърна Мира Андреева във финалистка на „Ролан Гарос“ Как Кончита Мартинес превърна Мира Андреева във финалистка на „Ролан Гарос“
Чете се за: 05:05 мин.
Неизвестното предизвикателство: Андреева и Хвалинска в битка за трофея в Париж Неизвестното предизвикателство: Андреева и Хвалинска в битка за трофея в Париж
Чете се за: 06:07 мин.
Серина Уилямс потвърди участие на двойки и на турнир в Берлин Серина Уилямс потвърди участие на двойки и на турнир в Берлин
Чете се за: 01:55 мин.
Българската следа зад изключителното представяне на Мая Хвалинска, която пише история на „Ролан Гарос" Българската следа зад изключителното представяне на Мая Хвалинска, която пише история на „Ролан Гарос"
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“,...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Плодовете и зеленчуците поевтиняват на борсите, цените на храните тръгнаха надолу Плодовете и зеленчуците поевтиняват на борсите, цените на храните тръгнаха надолу
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Мъж и жена са в болница след тежка верижна катастрофа край Лясковец (СНИМКИ) Мъж и жена са в болница след тежка верижна катастрофа край Лясковец (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Никола Цолов спечели състезанието в Монако във Формула 2 Никола Цолов спечели състезанието в Монако във Формула 2
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Корпорация КУБ доброволно е премахнала оградата в местността Баба...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
За първи път у нас: Рали с незрящи навигатори
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ