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Мира Андреева спечели титлата на "Ролан Гарос" с успех над Мая Хвалинска

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Спорт
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19-годишната рускиня спечели първата си титла от Големия шлем.

Мира Андреева
Снимка: БТА
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19-годишната рускиня Мира Андреева спечели титлата при жените на Откритото първенство на Франция по тенис. За нея това е първа титла от Големия шлем, след като най-доброто й постижение на сингъл на подобно ниво бе четвъртфинал на Уимбълдън през миналата година.

Във финала в Париж осмата поставена Андреева демонстрира отличен тенис и надделя над полската квалификантка Мая Хвалинска с 6:3, 6:2 за час и 22 минути.

Мира Андреева стана най-младата шампионка на "Ролан Гарос" от Моника Селеш през 1992 година. Тя грабна общо шеста титла в кариерата си и записа 36-а победа за 2026 година.

24-годишната Хвалинска, която впечатли с изявите си до момента на турнира, заемаше 114-о място при последното обновяване на световната ранглиста и не бе стигала по-далеч от втория кръг при предишните си участия в основната схема на надпреварите от Шлема - през 2022-а на Уимбълдън.

Сблъсъкът за титлата при дамите в Париж стартира с размяна на четири поредни пробива между съперничките, като Хвалинска първа спечели на свой сервис, за да поведе с 3:2. Андреева обаче намери ритъма си и със серия от четири успешни гейма, тя взе първия сет с 6:3.

Руската тенисистка взе аванс от 3:0 в началото на втората част, след като реализира ранен пробив, а после навакса пасив от 0:40, отразявайки три геймбола. Последва нов пробив за Мира Андреева, а по-късно и пети пореден гейм, преди Мая Хвалинска да намали за 1:5.

Андреева отрази първия шанс за пробив на полякинята в следващия гейм, сервирайки за трофея, но Хвалинска се възползва от втората си възможност, правейки резултата 2:5.

Рускинята не допусна разколебаване и още в следващия гейм реализира пробив, осъществявайки първия си мачбол за крайното 6:2.

#Мая Хвалинска #Мира Андреева #"Ролан Гарос"

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