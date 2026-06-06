Как Кончита Мартинес превърна Мира Андреева във финалистка на „Ролан Гарос“

Точно преди две години, на днешната дата, Кончита Мартинес даде интервю за сайта на „Ролан Гарос“, в което разказа как веднага е открила общ език с едно изключително талантливо момиче – Мира Андреева.

Тогава едва 17-годишна, рускинята стигна до първия си полуфинал в турнир от Големия шлем след победа над втората поставена Арина Сабаленка.

Оттогава насам под ръководството на Мартинес Андреева се утвърди сред най-добрите тенисистки в света, проби в топ 10 на ранглистата и спечели престижни титли, сред които тези в Индиън Уелс и Дубай.

Големият пробив в турнирите от Големия шлем обаче дойде именно сега. В четвъртък 19-годишната тенисистка демонстрира впечатляваща форма и победи Марта Костюк с 6:1, 6:3, за да си осигури място на финала в Париж.

Преди 26 години самата Кончита Мартинес достигна до финала на „Ролан Гарос“, където през 2000 година остана подгласничка на Мери Пиърс.

„Изключително приятно е да наблюдавам това. Когато аз стигнах до финала тук, преживях същите емоции. Мачовете на Мира ми напомнят за моите четвъртфинали и полуфинали. Прекрасно е да я виждам да играе толкова силно точно на този корт и да достигне първия си финал в Големия шлем“, сподели испанката.

Мартинес започна работа с Андреева само два месеца преди „Ролан Гарос“ през 2024 година и не е изненадана от бързото развитие на своята състезателка.

„Всеки ден се стремим да ставаме по-добри. Работим усилено и когато влагаш толкова труд, резултатите обикновено идват“, каза бившата №2 в света.

„Тя продължава да израства и да се развива във всяко отношение – физически и психически. Сега е много по-силна, а през тези две години имахме достатъчно време да работим върху различни аспекти от играта ѝ. Мира вече разбира много по-добре себе си на корта. Представя се отлично, въпреки че все още е много млада. Това е процес. Тя притежава огромен талант, но все още има огромен потенциал за развитие и това е чудесно“, добави наставничката.

До момента в турнира Андреева е загубила само един сет – още във втория кръг срещу испанката Марина Басолс Рибера.

На финала в събота тя ще бъде сочена за фаворит срещу сензацията на турнира Мая Хвалинска, която започна участието си от квалификациите.

Въпреки това Кончита Мартинес не подценява предстоящото предизвикателство.

„Много се гордея с нейното отношение, концентрация и борбен дух през целия турнир. Очаква ни много труден финал. Трябва да останем здраво стъпили на земята и да се борим за всяка точка. Ще подготвим план и ще се опитаме да го изпълним“, заяви испанката.

Извън корта двете поддържат приятелски отношения и често се забавляват заедно.

„Работата с нея е истинско удоволствие. Играем много Уно и постоянно си правим шеги. Имаме сходно чувство за хумор“, разказва Мартинес.

На въпрос коя от двете е шампионът в играта с карти, тя се усмихва:

„Тя ще каже, че е тя... Нека ѝ оставим тази титла.“

Андреева също така се е запалила по специалните значки, които организаторите на „Ролан Гарос“ раздават на участниците тази година. Тя ги закача на акредитацията си и ги приема като награда за всяка следваща стъпка в турнира.

За разлика от нея, Мартинес не е успяла да се сдобие с нито една.

„Нямам нито една. Когато реших да започна да ги събирам, вече бяха свършили“, пошегува се шампионката от Уимбълдън през 1994 година.

„За Мира те са нещо като талисмани за късмет, затова ще ѝ ги оставя всичките. Много се вълнува от тях. Напомнят ни на Олимпийските игри в Париж, където също събирахме значки. Още тогава тя много се запали по това. Радвам се, че има още една малка мотивация, която я държи концентрирана и щастлива.“