Мира Андреева достигна първия си финал на "Ролан Гарос" и в турнирите от Големия шлем

Мира Андреева продължава впечатляващото си израстване на голямата сцена. Едва 19-годишната рускиня се класира за първия финал от Големия шлем в кариерата си, след като надделя над Марта Костюк с 6:1, 6:3 на полуфиналите на "Ролан Гарос".

Андреева доминираше още от първите минути на двубоя на централния корт „Филип Шатрие“ и не остави съмнения в превъзходството си. Рускинята се възползва от многото непредизвикани грешки на съперничката си и бързо си осигури комфортен аванс, за да спечели първия сет с категоричното 6:1.

Втората част беше по-оспорвана. Костюк успя да намери по-добър ритъм и намали изоставането си след серия от спечелени геймове, но Андреева реагира по шампионски. Тя възстанови контрола върху мача в решителните моменти и затвори срещата след 6:3 във втория сет.

Така младата рускиня се реваншира на украинката за поражението във финала на турнира в Мадрид по-рано през сезона и направи нова важна крачка в развитието си.

Андреева се превърна и в първата тийнейджърка, достигнала до финала на Откритото първенство на Франция след Коко Гоф през 2022 година. Париж очевидно е специално място за нея, след като в предишните две издания на турнира стигна съответно до четвъртфинал и полуфинал.

В спора за титлата рускинята ще се изправи срещу победителката от другия полуфинал между Диана Шнайдер и Мая Хвалинска. Независимо от съперничката си, Андреева ще преследва първата си титла от Големия шлем и възможността да затвърди статута си на една от новите големи звезди в световния тенис.