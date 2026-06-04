БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мира Андреева достигна първия си финал на "Ролан Гарос" и в турнирите от Големия шлем

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
ATP
Запази

19-годишната рускиня победи убедително Марта Костюк на полуфиналите в Париж и се превърна в първата тийнейджърка с място във финала от 2022 година насам

Мира Андреева достигна първия си финал на "Ролан Гарос" и в турнирите от Големия шлем
Слушай новината

Мира Андреева продължава впечатляващото си израстване на голямата сцена. Едва 19-годишната рускиня се класира за първия финал от Големия шлем в кариерата си, след като надделя над Марта Костюк с 6:1, 6:3 на полуфиналите на "Ролан Гарос".

Андреева доминираше още от първите минути на двубоя на централния корт „Филип Шатрие“ и не остави съмнения в превъзходството си. Рускинята се възползва от многото непредизвикани грешки на съперничката си и бързо си осигури комфортен аванс, за да спечели първия сет с категоричното 6:1.

Втората част беше по-оспорвана. Костюк успя да намери по-добър ритъм и намали изоставането си след серия от спечелени геймове, но Андреева реагира по шампионски. Тя възстанови контрола върху мача в решителните моменти и затвори срещата след 6:3 във втория сет.

Така младата рускиня се реваншира на украинката за поражението във финала на турнира в Мадрид по-рано през сезона и направи нова важна крачка в развитието си.

Андреева се превърна и в първата тийнейджърка, достигнала до финала на Откритото първенство на Франция след Коко Гоф през 2022 година. Париж очевидно е специално място за нея, след като в предишните две издания на турнира стигна съответно до четвъртфинал и полуфинал.

В спора за титлата рускинята ще се изправи срещу победителката от другия полуфинал между Диана Шнайдер и Мая Хвалинска. Независимо от съперничката си, Андреева ще преследва първата си титла от Големия шлем и възможността да затвърди статута си на една от новите големи звезди в световния тенис.

#Ролан Гарос 2026 #Мира Андреева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
3
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев...
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
4
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
5
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
6
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
5
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Спорт

Гледайте финалите на Beach Pro Tour Futures по БНТ 3
Гледайте финалите на Beach Pro Tour Futures по БНТ 3
Божидар Саръбоюков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига в Рим Божидар Саръбоюков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига в Рим
Чете се за: 01:22 мин.
Ирак стигна до равенство в гостуването си на Испания Ирак стигна до равенство в гостуването си на Испания
Чете се за: 01:10 мин.
Гърция избегна загубата в контролата с Швеция с гол в 95-ата минута Гърция избегна загубата в контролата с Швеция с гол в 95-ата минута
Чете се за: 01:20 мин.
Гледайте историята на биатлониста Георги Джоргов във филма "Капка инат" Гледайте историята на биатлониста Георги Джоргов във филма "Капка инат"
Чете се за: 02:07 мин.
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР) Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
31153
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

След смъртоносния инцидент с мълния край Кресна: Как да се предпазим при силна буря?
След смъртоносния инцидент с мълния край Кресна: Как да се...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ) Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Отново наводнение в дългополското село Медовец (СНИМКИ) Отново наводнение в дългополското село Медовец (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: 19-годишният Никола...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
"Справедлива стойност": Нов пакет от мерки срещу високите...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Риск за сигурността на Вучич във връзка с напрежението между Сърбия...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа?...
Чете се за: 20:15 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ