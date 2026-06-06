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Неизвестното предизвикателство: Андреева и Хвалинска в битка за трофея в Париж

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Двубоят за трофея на „Ролан Гарос“ започва в 16:00 часа. 

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Навлизаме в непозната територия. Никой не знае как Мира Андреева и Мая Хвалинска ще се справят с напрежението на финал на „Ролан Гарос“, как ще реагират под светлината на прожекторите в най-важния мач в живота си. Истината е, че и самите те не знаят. И за двете това е първи финал на турнир от Големия шлем, а подобни моменти често променят всичко.

Двубоят за трофея започва в 16:00 часа.

И чисто тенис аргументите не дават еднозначен отговор. В полуфинала Андреева буквално прегази Марта Костюк, докато Хвалинска направи с Диана Шнайдер същото, което Шнайдер бе сторила на Арина Сабаленка в четвъртфиналите – влезе под кожата ѝ и я надигра.

По пътя към финала и двете са загубили само по един сет. Андреева отстъпи срещу Марина Басолс Рибера във втория кръг, а Хвалинска срещу Мария Сакари в третия. Рускинята се намира в изключителна форма през последните си два мача, докато полякинята не е показала нито миг колебание от началото на квалификациите преди близо три седмици.

19-годишната Андреева, осма в световната ранглиста, впечатлява със съчетание от мощ, точност и невероятна скорост на корта. Тя разполага и с повече опит. Това е третият ѝ финал на клей през сезона, след като спечели титлата в Линц и загуби финала в Мадрид. Освен това вече е добре запозната с атмосферата в Париж, където през последните години неизменно достига до втората седмица на турнира.

За Хвалинска всичко това е сбъдната мечта. Световната №114 играе едва третия си турнир от Големия шлем и доскоро участието във финал на подобна надпревара изглеждаше като далечна фантазия. Именно това обаче може да се окаже нейното най-силно оръжие.

Когато нещата не вървят по план за Андреева, емоциите често взимат връх. Тя показва раздразнение, обръща се към треньорката си Кончита Мартинес, а понякога напрежението личи във всяко нейно движение.

При Хвалинска реакцията е съвсем различна. Тя просто свива рамене, усмихва се леко и сякаш си казва: „Е, този удар трябваше да попадне на линията“. След което продължава напред. Без излишна драма, без паника – само концентрация.

Полската тенисистка не разчита на физическо превъзходство. Висока е едва 164 сантиметра, но компенсира с изключителен усет към играта. Като левичарка тя умело променя темпото, използва къси топки, слайс и разнообразни решения от бекхенд, което често обърква съперничките ѝ.

За Андреева този финал е мечта, която преследва още от шестгодишна възраст, когато за първи път взима ракета в ръка. Колкото по-близо е до осъществяването ѝ, толкова по-силни са емоциите. Но тя вярва, че работата върху психиката през последната година започва да дава резултат.

„Опитвам се да бъда по-спокойна и по-позитивна. Напоследък открих неща, които работят добре за мен, и се старая да ги следвам във всеки мач“, споделя рускинята.

Подготовката на Хвалинска за финала е далеч по-непретенциозна.

„Ще си легна, ще изпия чая си и ще гледам нещо хубаво по телевизията. Може би тенис, защото съм малко маниачка на тази тема“, признава тя с усмивка.

Полякинята не следва сложни ритуали. Докато екипът ѝ по традиция вечеря пица след всеки мач, тя предпочита да ги остави сами.

„Те ще качат толкова килограми, че ще бъде ужасно. Аз не ям пица“, шегува се финалистката.

Любовта ѝ към тениса започва още в детството, когато прекарва часове пред телевизора, наблюдавайки Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович.

„Понякога се връщам към старите им мачове. За мен това е като поезия. Мисля, че ми помага да разчитам играта по-добре“, казва Хвалинска.

Именно тази способност да предвижда ходовете на съперничките си я изведе до девет поредни победи в Париж и огромен скок в световната ранглиста. От №114 тя вече е сигурна за място около №21 в света, а при титла може да се изкачи дори до №14.

Всичко това обаче ни връща към изходната точка – неизвестното. На хартия Андреева е фаворит заради ранга си, опита и представянето си до момента. Но Хвалинска вече елиминира девет съпернички, влизайки във всеки мач с ролята на аутсайдер.

И ако Андреева усеща, че трябва да спечели този финал, именно това може да се превърне в нейна слабост. А спокойната, усмихната и безмилостно ефективна Хвалинска със сигурност ще се опита да се възползва от нея.

А ако накрая полякинята триумфира, може би този път ще отпразнува успеха с нещо малко по-силно от чаша чай.

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#Мая Хвалинска #Ролан Гарос 2026 #Мира Андреева

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