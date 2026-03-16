Григор Димитров отстъпи с две места в класацията на ATP

Григор Димитров отстъпи с две места и вече заема 44-а позиция.

През тази седмица българинът ще участва на турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями, в който той прави едни от най-забележителните си представяния. През 2025 г. той достигна за втора поредна година до полуфиналите, където загуби от Новак Джокович с 2:6, 3:6 и сега ще има да защитава 400 точки. През 2024-а Димитров игра финал, но отстъпи на Яник Синер, като преди това острани Карлос Алкарас на четвъртфиналите.

Още двама българи са в Топ 500. Димитър Кузманов бележи спад и от днес е на 312-а позиция, а националът за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров, който се изкачи с 29 места до 448-ото.

Лидер в класацията продължава да бъде Карлос Алкарас с 13 550 точки, следван от шампиона в Индиън Уелс Яник Синер с 11 400 и Новак Джокович с 5370.