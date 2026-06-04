Сара Ерани и Андреа Вавасори защитиха титлата си на смесени двойки на "Ролан Гарос"

Сара Ерани и Андреа Вавасори отново покориха "Ролан Гарос" при смесените двойки. Италианският тандем защити титлата си в Париж, след като победи на финала американеца Ивън Кинг и канадката Габриела Дабровски с 4:6, 6:3, 10:4.

Поставените под №1 в схемата шампиони стигнаха до успеха след обрат и убедително представяне в решаващия шампионски тайбрек на централния корт „Филип Шатрие“. Срещата продължи 79 минути.

С този триумф Ерани и Вавасори станаха първата двойка, която успешно защитава титлата на смесени двойки на Откритото първенство на Франция след Иван Додиг и Латиша Чан, които спечелиха надпреварата през 2018 и 2019 година.

За двамата италианци това е поредно доказателство за изключителното им постоянство в дисциплината. Те вече имат четири титли от Големия шлем в последните седем турнира, като в тази серия влизат и последователните им триумфи на US Open през 2024 и 2025 година.

"Все още ми изглежда като сън. Всички мои мечти са свързани с това място. Андреа, ти си най-добрият ми приятел и да споделям тези моменти с теб е нещо невероятно“, заяви развълнуваната Ерани по време на церемонията по награждаването.

Вавасори също подчерта специалната връзка между двамата шампиони.

"Благодаря ти, Сара. Ти си най-добрият ми приятел. Правиш ме по-добър играч и по-добър човек. Ти си първият човек, с когото искам да говоря след всяка загуба“, каза италианецът.

С успеха си Ерани и Вавасори затвърдиха позицията си като една от най-силните и успешни двойки в смесения тенис през последните години.