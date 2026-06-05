БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арналди не излезе на корта и прати Коболи на финал на „Ролан Гарос“

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

25-годишният тенисист обясни, че е взел тежкото решение да не играе, след като през нощта срещу четвъртък е страдал от повръщане и сериозно неразположение.

Матео Арналди
Снимка: БГНЕС

Флавио Коболи ще се изправи срещу Александър Зверев във финала на „Ролан Гарос“ при мъжете, след като неговият сънародник Матео Арналди се оттегли преди полуфиналите заради вирусно заболяване.

Арналди, който за първи път в кариерата си достигна до полуфинал на турнир от Големия шлем, след като друг италианец – Матео Беретини – се отказа заради контузия по време на четвъртфиналния им сблъсък, трябваше да се изправи срещу своя близък приятел Коболи в петък вечер на централния корт „Филип Шатрие“.

25-годишният тенисист обясни, че е взел тежкото решение да не играе, след като през нощта срещу четвъртък е страдал от повръщане и сериозно неразположение.

Коболи си осигури място сред последните четирима за първи път на турнир от Големия шлем, след като поднесе изненада и елиминира поставения под №4 Феликс Оже-Алиасим в четири сета.

Така италианецът ще се изправи срещу Александър Зверев за пети път в кариерата си. До момента германецът има предимство от три победи срещу една. Победителят във финала ще спечели първата си титла от Големия шлем.

Свързани статии:

Александър Зверев заслужи място на четвърти финал в Големия шлем
Александър Зверев заслужи място на четвърти финал в Големия шлем
Германецът ще спори за титлата на „Ролан Гарос“.
Чете се за: 03:00 мин.
#Ролан Гарос 2026 #Матео Арналди #Флавио Коболи

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък на автобус и коли
2
Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък...
Втора жертва на катастрофата при обърналия се автобус на "Челопешко шосе" в София
3
Втора жертва на катастрофата при обърналия се автобус на...
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град
4
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
6
Проверяват още райони във Варна след разкритията за...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: ATP

Александър Зверев заслужи място на четвърти финал в Големия шлем
Александър Зверев заслужи място на четвърти финал в Големия шлем
Мира Андреева достигна първия си финал на "Ролан Гарос" и в турнирите от Големия шлем Мира Андреева достигна първия си финал на "Ролан Гарос" и в турнирите от Големия шлем
Чете се за: 02:00 мин.
Сара Ерани и Андреа Вавасори защитиха титлата си на смесени двойки на "Ролан Гарос" Сара Ерани и Андреа Вавасори защитиха титлата си на смесени двойки на "Ролан Гарос"
Чете се за: 02:07 мин.
Александър Донски пречупи австралиец в тричасова битка и достигна четвъртфиналите в Сентурион Александър Донски пречупи австралиец в тричасова битка и достигна четвъртфиналите в Сентурион
Чете се за: 01:52 мин.
Контузия спря Беретини, Арналди е сензационен полуфиналист в Париж Контузия спря Беретини, Арналди е сензационен полуфиналист в Париж
Чете се за: 02:55 мин.
Фабио Коболи се потруди за полуфинал на "Ролан Гарос" Фабио Коболи се потруди за полуфинал на "Ролан Гарос"
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Гълъб Донев: Пари в момента в държавната хазна няма Гълъб Донев: Пари в момента в държавната хазна няма
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Екстрадицията на Стоян Мавродиев - България изпраща документите до Сърбия до дни Екстрадицията на Стоян Мавродиев - България изпраща документите до Сърбия до дни
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Скандалът "Баба Алино": Продължават проверките, МВР и...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Процедурата по свръхдефицит: Властта с мерки за ограничаване на...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Украинският президент обвини Кремъл, че избира войната пред мира
Чете се за: 01:45 мин.
По света
НАСА нареди на астронавтите на МКС да са в готовност за евакуация
Чете се за: 04:17 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ