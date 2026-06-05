Арналди не излезе на корта и прати Коболи на финал на „Ролан Гарос“

Флавио Коболи ще се изправи срещу Александър Зверев във финала на „Ролан Гарос“ при мъжете, след като неговият сънародник Матео Арналди се оттегли преди полуфиналите заради вирусно заболяване.

Арналди, който за първи път в кариерата си достигна до полуфинал на турнир от Големия шлем, след като друг италианец – Матео Беретини – се отказа заради контузия по време на четвъртфиналния им сблъсък, трябваше да се изправи срещу своя близък приятел Коболи в петък вечер на централния корт „Филип Шатрие“.

25-годишният тенисист обясни, че е взел тежкото решение да не играе, след като през нощта срещу четвъртък е страдал от повръщане и сериозно неразположение.

Коболи си осигури място сред последните четирима за първи път на турнир от Големия шлем, след като поднесе изненада и елиминира поставения под №4 Феликс Оже-Алиасим в четири сета.

Така италианецът ще се изправи срещу Александър Зверев за пети път в кариерата си. До момента германецът има предимство от три победи срещу една. Победителят във финала ще спечели първата си титла от Големия шлем.



