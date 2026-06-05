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Александър Зверев заслужи място на четвърти финал в Големия шлем

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Германецът ще спори за титлата на „Ролан Гарос“.

Александър Зверев
Снимка: БГНЕС
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Александър Зверев е само на една победа от сбъдването на голямата си мечта, след като в петък си осигури място на финала на „Ролан Гарос“.

Поставеният под №2 германец преодоля съпротивата на 20-годишния чех Якуб Меншик с 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 в полуфинален двубой, продължил малко повече от три часа. Така Зверев се класира за четвъртия си финал в турнирите от Големия шлем и за втори път ще спори за трофея в Париж.

„В третия сет той започна да играе невероятно. Наистина вдигна нивото си. Но това е турнир от Големия шлем, играе се до три спечелени сета. Съперниците неизбежно ще имат силни моменти и трябва да се справиш с тях. Успях да го направя и се надявам в неделя отново да изиграя страхотен мач“, коментира Зверев след успеха.

След ранното отпадане на част от големите фаворити, сред които Яник Синер и Новак Джокович, пътят към финала изглеждаше по-отворен, а германецът се възползва максимално. До момента той е загубил само два сета в шестте си мача в Париж и се превърна в петия действащ тенисист с повече от един финал на „Ролан Гарос“.

През 2024 г. година Зверев беше само на сет от титлата във френската столица. Освен това той има загубени финали на US Open през 2020 година и на Australian Open през 2025-а. В неделя световният №3 ще се опита най-сетне да спечели първия си трофей от Големия шлем, а съперник във финала ще бъде победителят от другия полуфинал между Флавио Коболи и Матео Арналди.

С победата над Меншик германецът изравни Стан Вавринка по брой участия във финали от Големия шлем сред действащите тенисисти – по четири.

Чехът пък се надяваше да стане най-младият финалист на „Ролан Гарос“ след Рафаел Надал през 2006 година, но не успя да наложи играта си срещу по-опитния съперник. Въпреки отпадането Меншик напуска Париж с прогрес от 11 позиции в световната ранглиста и ще се изкачи до №16 в подреждането на ATP.

„Начинът, по който игра през последните две седмици, е впечатляващ. Знаех, че това ще бъде най-трудното ми изпитание до момента. Успях да се справя и съм много щастлив от победата“, добави Зверев.

#Ролан Гарос 2026 #Якуб Меншик # Александър Зверев

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