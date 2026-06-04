БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:00 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в...
Чете се за: 20:15 мин.
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава...
Чете се за: 01:20 мин.
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград,...
Чете се за: 03:05 мин.
Антон Златанов: Между 3000 и 5000 евро плащат мигранти,...
Чете се за: 13:50 мин.
Парламентът оряза правомощията на особения търговски...
Чете се за: 03:15 мин.
Разказ от първо лице за измамата в "Баба...
Чете се за: 05:42 мин.
500 000 евро са източили от НЗОК петима души, сред които...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Контузия спря Беретини, Арналди е сензационен полуфиналист в Париж

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Ще гледаме изцяло италиански полуфинал на „Ролан Гарос“.

Матео Беретини и Матео Арналди
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Матео Арналди се класира за първия полуфинал от Големия шлем в кариерата си, след като сънародникът му Матео Беретини бе принуден да се откаже заради контузия по време на четвъртфиналния им сблъсък на „Ролан Гарос“.

Арналди водеше със 7:5, 5:2, когато бившият финалист на Уимбълдън прекрати участието си. Така 104-ият в световната ранглиста стана едва вторият тенисист в Откритата ера, който достига до полуфиналите на „Ролан Гарос“ след отказ на съперник в четвъртфинален двубой.

След мача Беретини разкри, че е усетил болки в бедрото още по време на първия сет, но е опитал да продължи въпреки дискомфорта.

„Мачът беше много тежък и в началото не обърнах особено внимание на проблема. Опитвах се да се концентрирам върху играта, но колкото повече сервирах и изпълнявах форхенди, толкова по-силна ставаше болката“, призна италианецът.

Беретини започна отлично срещата и поведе с 3:0 след два ранни пробива. Арналди обаче постепенно намери ритъма си и обърна развоя на първия сет, който спечели след 76 минути битка. Във втората част физическите проблеми на Беретини станаха все по-видими. След медицински таймаут той се опита да продължи, но в крайна сметка прекрати участието си след точно два часа игра.

„Това е част от спорта. Не мога да поискам смяна или някой да ме замести. Колкото и да не исках да се отказвам, понякога трябва да вземеш правилното решение“, добави Беретини.

За Арналди това е историческо постижение. Той е най-ниско ранкираният полуфиналист в Париж от 1997 година насам и едва третият тенисист извън Топ 100 през последните повече от три десетилетия, достигнал до тази фаза на турнира.

25-годишният италианец вече е прекарал близо 20 часа на корта по време на надпреварата, но увери, че все още има сили за още.

„Невероятно е да осъзная, че съм на полуфинал. Чувствам се добре физически и въпреки многото време на корта имам достатъчно енергия за следващия мач“, заяви Арналди.

В спор за място на финала той ще се изправи срещу своя сънародник Флавио Коболи, който по-рано елиминира канадеца Феликс Оже-Алиасим.

Свързани статии:

Фабио Коболи се потруди за полуфинал на "Ролан Гарос"
Фабио Коболи се потруди за полуфинал на "Ролан Гарос"
Обрат изстреля италианеца за първи път в Топ 4 на турнир от Големия...
Чете се за: 02:45 мин.
Диана Шнайдер елиминира световната номер 1 Арина Сабаленка и е на полуфинал на "Ролан Гарос"
Диана Шнайдер елиминира световната номер 1 Арина Сабаленка и е на полуфинал на "Ролан Гарос"
Рускинята направи впечатляващ обрат и отстрани фаворитката с 3:6,...
Чете се за: 01:22 мин.
#Ролан Гарос 2026 #Матео Арналди # Матео Беретини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
2
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
3
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
4
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев...
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
5
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
6
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: ATP

Фабио Коболи се потруди за полуфинал на "Ролан Гарос"
Фабио Коболи се потруди за полуфинал на "Ролан Гарос"
Фонсека: Оставих всичко от себе си на корта Фонсека: Оставих всичко от себе си на корта
Чете се за: 02:47 мин.
В сряда стават известни последните полуфиналисти на „Ролан Гарос“ В сряда стават известни последните полуфиналисти на „Ролан Гарос“
Чете се за: 01:52 мин.
Меншик показа нерви от стомана и продължава към върха в Париж Меншик показа нерви от стомана и продължава към върха в Париж
Чете се за: 02:22 мин.
Зверев е все по-близо до мечтаната титла от "Ролан Гарос", след като елиминира 19-годишния Рафаел Ходар Зверев е все по-близо до мечтаната титла от "Ролан Гарос", след като елиминира 19-годишния Рафаел Ходар
Чете се за: 01:32 мин.
Димитър Кисимов не успя да продължи към третия кръг на сингъл при юношите на "Ролан Гарос" Димитър Кисимов не успя да продължи към третия кръг на сингъл при юношите на "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София
Дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II) Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II)
Чете се за: 20:15 мин.
Общество
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Сигнал за бомби на оживени обществени места в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейна схема е в основата на престъпната група, източила половин...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Израел и Ливан удължават примирието при условие, че Хизбула спре...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по математика
Чете се за: 01:00 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ