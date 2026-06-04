Контузия спря Беретини, Арналди е сензационен полуфиналист в Париж

Матео Арналди се класира за първия полуфинал от Големия шлем в кариерата си, след като сънародникът му Матео Беретини бе принуден да се откаже заради контузия по време на четвъртфиналния им сблъсък на „Ролан Гарос“.

Арналди водеше със 7:5, 5:2, когато бившият финалист на Уимбълдън прекрати участието си. Така 104-ият в световната ранглиста стана едва вторият тенисист в Откритата ера, който достига до полуфиналите на „Ролан Гарос“ след отказ на съперник в четвъртфинален двубой.

След мача Беретини разкри, че е усетил болки в бедрото още по време на първия сет, но е опитал да продължи въпреки дискомфорта.

„Мачът беше много тежък и в началото не обърнах особено внимание на проблема. Опитвах се да се концентрирам върху играта, но колкото повече сервирах и изпълнявах форхенди, толкова по-силна ставаше болката“, призна италианецът.

Беретини започна отлично срещата и поведе с 3:0 след два ранни пробива. Арналди обаче постепенно намери ритъма си и обърна развоя на първия сет, който спечели след 76 минути битка. Във втората част физическите проблеми на Беретини станаха все по-видими. След медицински таймаут той се опита да продължи, но в крайна сметка прекрати участието си след точно два часа игра.

„Това е част от спорта. Не мога да поискам смяна или някой да ме замести. Колкото и да не исках да се отказвам, понякога трябва да вземеш правилното решение“, добави Беретини.

За Арналди това е историческо постижение. Той е най-ниско ранкираният полуфиналист в Париж от 1997 година насам и едва третият тенисист извън Топ 100 през последните повече от три десетилетия, достигнал до тази фаза на турнира.

25-годишният италианец вече е прекарал близо 20 часа на корта по време на надпреварата, но увери, че все още има сили за още.

„Невероятно е да осъзная, че съм на полуфинал. Чувствам се добре физически и въпреки многото време на корта имам достатъчно енергия за следващия мач“, заяви Арналди.

В спор за място на финала той ще се изправи срещу своя сънародник Флавио Коболи, който по-рано елиминира канадеца Феликс Оже-Алиасим.