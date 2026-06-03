БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Фабио Коболи се потруди за полуфинал на "Ролан Гарос"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Обрат изстреля италианеца за първи път в Топ 4 на турнир от Големия шлем.

фабио коболи потруди полуфинал ролан гарос
Слушай новината

Италианецът Флавио Коболи се класира на първи полуфинал в кариерата си на турнири от Големия шлем, след като достигна топ 4 на откритото първенство на Франция с победа с 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 над Феликс Оже-Алиасим. Канадецът играеше за третото си участие на полуфинали на най-високо ниво.

Горната част на схемата в Париж стана напълно открита за всеки миналия четвъртък, която неуязвимият месеци наред Яник Синер отпадна от Хуан Мануел Серундоло.

Коболи е един от тенисистите, които продължават да извличат максимума от отсъствието на лидера в световната ранглиста. В миналия кръг италианецът загуби първия си сет на турнира, но успя да надвие американеца Закари Швайда. Днес той записа успех срещу Оже-Алиасим след три часа и 23 минути игра.

Въпреки че загуби първия сет, Коболи отново игра на много високо ниво и спечели най-важните точки. Той взе десет от 14 разигравания при 30-30 и за първи път в кариерата си надви играч от топ 10 в турнир от Големия шлем. Така Коболи със сигурност ще се изкачи с четири позиции в ранглистата и в понеделник ще дебютира в челната десетка, ако Якуб Меншик загуби срещу Александър Зверев в петък.

В следващия мач Коболи ще играе срещу Матео Беретини или Матео Арналди. Така едва за трети път в историята двама италианци ще стигнат до полуфинал на турнир за Големия шлем, като първите бяха Никола Пиетранджели и Орландо Сирола през 1960 в Париж. Следващите бяха Синер и Лоренцо Музети през миналата година, отново във Франция. Самият полуфинал с Беретини или Арналди ще бъде първи изцяло италиански в историята, а победителят може да стане първи шампион от страната на "Ролан Гарос" от 1976 насам. Тогава титлата попадна в ръцете на Адриано Паната.

Коболи има три титли от АТП тура, като две от тях са на клей настилките в Хамбург и Букурещ. Той обаче няма трофей над АТП 500.

#Ролан Гарос 2026 #Фабио Коболи # Феликс Оже-Алиасим

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
1
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по...
Проливни валежи след полунощ и утре
2
Проливни валежи след полунощ и утре
„Баба Алино“ в документи
3
„Баба Алино“ в документи
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите
4
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при...
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да изградят участъците, за които са взели аванс
5
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да...
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл"
6
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Тенис

Изабела Шиникова продължава на четвъртфиналите при двойките в Казерта
Изабела Шиникова продължава на четвъртфиналите при двойките в Казерта
Димитър Кисимов приключи и на двойки на "Ролан Гарос" при юношите Димитър Кисимов приключи и на двойки на "Ролан Гарос" при юношите
Чете се за: 00:42 мин.
Арина Сабаленка: Сринах се психически Арина Сабаленка: Сринах се психически
Чете се за: 01:37 мин.
Профил на голмайстора Профил на голмайстора
Чете се за: 06:10 мин.
Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира в Куршумлийска баня Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира в Куршумлийска баня
Чете се за: 01:20 мин.
Диана Шнайдер елиминира световната номер 1 Арина Сабаленка и е на полуфинал на "Ролан Гарос" Диана Шнайдер елиминира световната номер 1 Арина Сабаленка и е на полуфинал на "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино" Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия" Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Арестуваха нелегални мигранти край Приморско Арестуваха нелегални мигранти край Приморско
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
По-висок дефицит, повече реформи – какви са препоръките на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
ВКС реши: Една от майките е допринесла за размяната на бебетата в...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Нови валежи и гръмотевични бури през следващите дни
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ