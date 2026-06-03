Фабио Коболи се потруди за полуфинал на "Ролан Гарос"

Италианецът Флавио Коболи се класира на първи полуфинал в кариерата си на турнири от Големия шлем, след като достигна топ 4 на откритото първенство на Франция с победа с 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 над Феликс Оже-Алиасим. Канадецът играеше за третото си участие на полуфинали на най-високо ниво.

Горната част на схемата в Париж стана напълно открита за всеки миналия четвъртък, която неуязвимият месеци наред Яник Синер отпадна от Хуан Мануел Серундоло.

Коболи е един от тенисистите, които продължават да извличат максимума от отсъствието на лидера в световната ранглиста. В миналия кръг италианецът загуби първия си сет на турнира, но успя да надвие американеца Закари Швайда. Днес той записа успех срещу Оже-Алиасим след три часа и 23 минути игра.

Въпреки че загуби първия сет, Коболи отново игра на много високо ниво и спечели най-важните точки. Той взе десет от 14 разигравания при 30-30 и за първи път в кариерата си надви играч от топ 10 в турнир от Големия шлем. Така Коболи със сигурност ще се изкачи с четири позиции в ранглистата и в понеделник ще дебютира в челната десетка, ако Якуб Меншик загуби срещу Александър Зверев в петък.

В следващия мач Коболи ще играе срещу Матео Беретини или Матео Арналди. Така едва за трети път в историята двама италианци ще стигнат до полуфинал на турнир за Големия шлем, като първите бяха Никола Пиетранджели и Орландо Сирола през 1960 в Париж. Следващите бяха Синер и Лоренцо Музети през миналата година, отново във Франция. Самият полуфинал с Беретини или Арналди ще бъде първи изцяло италиански в историята, а победителят може да стане първи шампион от страната на "Ролан Гарос" от 1976 насам. Тогава титлата попадна в ръцете на Адриано Паната.

Коболи има три титли от АТП тура, като две от тях са на клей настилките в Хамбург и Букурещ. Той обаче няма трофей над АТП 500.