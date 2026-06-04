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Александър Донски пречупи австралиец в тричасова битка и достигна четвъртфиналите в Сентурион

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Българският национал за Купа Дейвис записа драматична победа над Едуард Уинтър на турнира от сериите "Чалънджър 50“ в Република Южна Африка

Александър Донски пречупи австралиец в тричасова битка и достигна четвъртфиналите в Сентурион
Снимка: Startphoto.bg
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Александър Донски продължава успешното си представяне на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50“ в Сентурион (Република Южна Африка). Българският национал за Купа Дейвис се класира за четвъртфиналите на надпреварата с награден фонд 63 хиляди долара след драматичен успех над австралиеца Едуард Уинтър.

27-годишният софиянец, който започна участието си от квалификациите, се наложи със 7:6(2), 6:7(4), 7:5 в двубой, продължил близо три часа и половина. Срещата беше прекъсната заради дъжд и завърши часове след началото си.

Донски показа характер още в първия сет, когато спаси три сетбола в десетия гейм, а след това доминира в тайбрека. Австралиецът отговори във втората част и изравни резултата след нов тайбрек, но българинът запази концентрация в решителния сет.

При равностойна игра до самия край Донски реализира ключов пробив в 11-ия гейм, след което затвори мача при собствен сервис и заслужено се поздрави с място сред най-добрите осем в турнира.

С достигането до четвъртфиналите българинът си осигури 1800 долара от наградния фонд и 11 точки за световната ранглиста. Следващият му съперник ще бъде турският квалификант Тунджай Дуран, който заема 645-ото място в класацията на ATP.

Донски участва и в турнира на двойки заедно с представителя на домакините Алек Бекли, но двамата приключиха участието си още в първия кръг.

#тенис турнир в Сенатурион #Александър Донски

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