Прокуратурата протестира изменените присъдите по делото за убийство на Евгения

Софийската апелативна прокуратура внесе протест срещу присъдата на Софийския апелативен съд по дело за умишлено причиняване на смърт, в съучастие и по особено мъчителен начин на 33-годишната Евгения. Това съобщиха от прокуратурата.

С акт на нов съдебен състав на Софийския апелативен съд присъдата на подсъдимия Орлин Владимиров – съпруг на убитата Евгения, е изменена от доживотен затвор на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване. Другият подсъдим по делото - Пламен Владимиров, баща на Орлин, е оправдан.

До изменението на присъдите спрямо двамата подсъдими се стигна, след като с решение на Върховния касационен съд от 28 ноември 2025 г. бе отменено предходното решение на Софийския апелативен съд, с което те са били признати за виновни и осъдени на доживотен затвор, като делото беше върнато за ново разглеждане.

Държавното обвинение счита, че присъдата е неправилна и незаконосъобразна, тъй като изводът, касаещ невиновността на подсъдимия Пламен Владимиров не почива на обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата по делото.

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото, като постанови правилната присъда и да определи справедливи наказания.

Аргументи в тази насока ще бъдат изложени от Софийската апелативна прокуратура след изготвяне на мотиви към присъдата, които към настоящия момент не са представени от съда.

Миналата седмица граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова. Тялото на жената беше открито през 2021 г. в куфар във водоем.