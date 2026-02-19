БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Липсата на справедливост отново изкара хората на улицата. Повод за недоволството е намалената присъда на убиеца на Евгения, която беше открита в куфар. Тази вечер площадът пред Съдебната палата в София се изпълни с хора, които искат да се върнат доживотните присъди на съпруга на Евгения - Орлин и баща му - Пламен, обвинени в жестокото убийство. Апелативна прокуратура София ще протестира намалената присъда.

По-рано тази седмица Софийският апелативен съд намали присъдата на Орлин Владимиров за убийството на Евгения от доживотен затвор на 20 години, а баща му беше оправдан. Тялото на 33-годишната Евгения беше открито в куфар във водоем в края на 2021 г.

Капка Чорбанова - майка на убитата Евгения: "20 години, това ли струва. Той 5 е излежел, като го помилват на 10, след пет години е сред вас. Тих, умен, психопат. Няма плесници, няма шамари, няма кавги, няма побой. Той, ако я беше ударил, тя щеше да избяга. Директно я умъртвява."

Десислава Димитрова - организатор на протеста: "Това е абсолютно безобразие, абсолютна несправедливост, както за Евгения, така и за нейните близки, тя има син. Поредното послание на институциите, че животът на жените в България не струва нищо."

#Евгения #София #справедливост #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
4
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
5
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...
Язовир "Копринка" след снеговалежите - има ли опасност от преливане?
6
Язовир "Копринка" след снеговалежите - има ли опасност от...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Регионални

Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на река Тунджа
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на река Тунджа
Родословно дърво на Васил Левски подготвиха ученици в Русе Родословно дърво на Васил Левски подготвиха ученици в Русе
Чете се за: 02:50 мин.
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол? "Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
Чете се за: 03:15 мин.
Въздушна линейка транспортира мъж и жена от Сливен до Пловдив Въздушна линейка транспортира мъж и жена от Сливен до Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
14774
Чете се за: 01:15 мин.
Сигнал за пожар в столичен хотел Сигнал за пожар в столичен хотел
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Конкурсът за генерален директор на БНТ: Четирима от общо петима...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ