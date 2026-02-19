Видяхме ли последните шампиони в северната комбинация на Зимни олимпийски игри

Зимни Олимпийски игри - форум с вече вековна история. От самото начало част от нея е и северната комбинация. Дисциплина, обединяваща в себе си ски скок и ски бягане. В последните години обаче тя не се радва на толкова голяма популярност и понастоящем дори е заплашена с изваждане от олимпийската програма за Игрите във Френските алпи през 2030-а г. Ако това стане факт, то днешният 19-и февруари и отборният спринт при мъжете ще бъде запомнен като последният изобщо старт в северната комбинация.

Една от рецептите, това да не се случи, може да бъде вкарването на женската северна комбинация след 4 години. Всъщност Международния олимпийски комитет (МОК) вече на два пъти гласува подобно решение, но то не бе прието нито за Игрите в Пекин през 2022-а, нито за настоящите в Милано/Кортина.

"Надявам се, че това не е последният път. Определено се нуждаем жените да участват през 2030-а. На индивидуалните стартове видяхме много фенове както на шанцата, така и на стадиона за ски бягане. Мисля, че се получиха вълнуващи надпревари и ще е много тъжно, ако това е бил последният ни шанс да се борим за олимпийски медали. Всички се надяваме, че през 2030-а ще има северна комбинация за мъже и жени", заяви Йоханес Лампартер.

47 – толкова е процентът на жените участници в настоящия спортен форум. Макар и това да е рекорд, когато говорим за Зимни олимпийски игри, все още не покрива желанието на МОК за равнопоставеност. Причина за това се оказва тъкмо северната комбинация – единственият спорт на Игрите в Милано/Кортина, в който няма жени. Това предизвика бурни реакции сред дамите, които изразиха своето недоволство вече по няколко начина - с изрисувани бради, както и с вдигането на щеките във формата на знака Х, който символизира женската хромозома. Една от най-активните в тези действия е американката Аника Маласински. Тя също пристигна в Италия, но с цел да подкрепи брат си Никлас.

"Всичко е толкова сърцераздирателно. Исках да дойда тук с позитивна нагласа, но в същото време е толкова нечестно. Не мога да скачам и не мога да бягам, само защото съм жена. Брат ми сбъдва мечтата си тук, а аз не мога", твърди тя.

Дълга битка за включването на жените комбинатори в олимпийската програма води и президентът на ФИС, Йохан Елиаш. В знак на подкрепа към тях и към целият спорт, той дори присъства на индивидуалната надпревара от малката шанца в Милоно/Кортина. Неотлъчно до него, по време на състезанието, бе и президентът на МОК, Кърсти Ковантри. За Елиаш обаче поводи за притеснения не липсваха, тъй като по трибуните в Тезеро имаше двойно по-малко хора в сравнение със стартовете в ски бягането. Въпреки това обаче, той остава оптимист.

"През последните 5 години работя усърдно за това да направя спорта по-достъпен. Надявам се, че от МОК са счели състезанието за интересно. На жените мога да кажа, продължавайте да се борите. Ще направим всичко възможност да запазим комбинацията. Няма сценарий в който жените да не бъдат част от нея. Последната дума обаче е на МОК. Смятам, че комбинацията следва формулата за успешен спорт и разполага с чудесен формат", смята той.

Какво е бъдещето на северната комбинация, предстои да разберем. Но едно е сигурно – нейното евентуално отпадане ще доведе до загуба на една голяма частица от олимпийската история.

Вижте целия обект във видеото.