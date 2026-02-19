Кои са трите основни задачи, които си е поставил служебният министър на финансите Георги Клисурски?

Три основни задачи си е поставил служебният министър на финансите Георги Клисурски - да обезпечи провеждането на изборите, да удължи държавния бюджет и да отпуши финансирането за общините. Той беше посрещнат в ресорното ведомство от своята предшественичка Теменужка Петкова.

Малко след 11.00 ч. министрите на финансите - бивш и настоящ пристигнаха в сградата на ведомството. Преди да си предадат властта, Теменужка Петкова запозна на четири очи Георги Клисурски с държавните финанси. След това двамата излязоха и пред медиите.

Теменужка Петкова, бивш министър на финансите: "Първо ми позволете да посрещна с "добре дошъл" господин Клисурски, той тук се чувства на своя територия, тъй като вече беше заместник- министър на финансите. Познава добре и работата, и колегите в Министерството на финансите. Състоянието на публичните финанси е смея да твърдя стабилно. Отчетните данни по КФП към 31 януари 2026 година показват, че бюджетното салдо е положително в размер на 212 млн. евро"

Новият министър поздрави Петкова за постигнатото по отношение на влизането на България в еврозоната и обяви приоритетите си.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Следващата седмица Министерският съвет ще приеме план-сметката за изборите. На второ място, важно е да внесем и да бъде приет втори удължителен закон за бюджета, тъй като сегашният изтича на 31 март."

По думите му има възможност да бъдат отпушени и плащанията към общините, където има забавяния.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "И в рамките на удължителния закон за бюджета има заложен ресурс от 900 млн. лева или около 460 млн. евро."

На церемонията по предаването на властта присъства и бившият управител на Здравната каса Станимир Михайлов, който ще бъде част от екипа на министерството.