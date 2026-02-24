БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Емил Дечев: Вчера вечерта бях информиран от ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен

от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
емил дечев оглави мвр направим всичко възможно изпълним своя дял отговорността провеждане честни избори
Вчера вечерта бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен. Това каза пред БНР служебният вътрешен министър Емил Дечев. Готов съм да окажа пълно съдействие на колегите от ГДБОП, увери той.

Наблюдаваме паническите ходове на една система, която усеща края си, допълни министърът.

"В прокуратурата се появи сценарий от баш сценаристите, от бившето шоу на Слави Трифонов, под формата на сигнал. Вместо да търси обективната истина по случая "Петрохан - Околчица", за нападението срещу кмета на Бистрица, за всички неразкрити и неразследвани престъпления в държавата, прокуратурата тръгва в паническа атака срещу мен, като вътрешен министър", допълни Емил Дечев.

Служебният министър отрече да е оказван натиск върху разследването по делата "Петрохан" и "Околчица".

"Вярно е, че съм се виждал с колега, който работи по "Петрохан". Единствената причина е максимално бързо да се запозная с този случай. Изпили сме едно кафе, след което сме се разделили. Има хора, които искат да направят от този случай нещо грандиозно. Аз, като ръководител, имам право да се запознавам с всичко, което се случва в МВР, по всяко време. При нас почивни дни няма. Моята задача е максимално бързо да навляза, за да мога да окажа пълно съдействие на колегите".

Вчера, след като кабинетът предложи да бъде сменен главният секретар на МВР Дечев призова журналистите да помогнат за издирването на неговия заместник Явор Серафимов.

"Зам.-главният секретар на МВР изчезна вчера. Той не ме информира официално, нито някой друг служител в министерството ми предаде информацията, че е в болница", обясни той.

Емил Дечев обясни, че е разговарял и с главния секретар.

"Почти изцяло разговорът беше за мотивите, които са в предложението ми да се издаде указ за освобождаването му. Това, което му казах, беше свързано с лошо отработения начин, по който полицията работеше при охраната на митинга на 26 ноември, когато тя не успя да изолира успешно провокаторите. Това застраши живота и здравето както на мирно протестиращите граждани, така и на самите полицаи, доведе до палежи.

Ние не видяхме по случая "Петрохан" нито главният секретар, нито зам.- главният да обяснят какво върши полицията и поне в най-общи линии какво се е случило. Аз все още не съм запознат напълно с това, което се е случило. Имам чувството, че се прави всичко възможно да не науча какво се е случило и как се е работило".

От днес политическият кабинет се попълва с трима нови зам.- министри на вътрешните работи – Иван Анчев, Калоян Калоянов и Калоян Милтенов, съобщи Емил Дечев.

Георги Кандев от днес започва работа като временно изпълняващ дължността зам.- главен секретар, разясни още министърът.

"Няма да предлагам титулярен главен секретар", каза още Емил Дечев.

"По отношение на директорите на областните дирекции ще направим всичко възможно там да работят хора, които не биха допуснали второ решение за касиране на предстоящите избори поради изборни манипулации, купуване на гласове и контролиран вот. Ще ползваме информацията за рисковите секции. Там, където е имало проблеми, вероятно ще се стигне до смяна", допълни той.

#служебен министър на вътрешните работи #интервю #Емил Дечев #БНР

