Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 01:50 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промени в Изборния кодекс

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Отхвърлиха ветото на президента върху Изборния кодекс
Снимка: БТА
Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промени в Изборния кодекс (ИК), свързани основно с ограничаването до 20 на секциите в дипломатическите и консулски представителства в страните извън Европейския съюз (ЕС).

Законопроектът за промени в Изборния кодекс отново на второ четене подкрепиха 11 депутати, осем бяха против и един се въздържа. Предстои ветото на държавния глава да бъде обсъдено и в пленарната зала.

Президентът Илияна Йотова наложи вето върху текстовете на 11 февруари с мотива, че където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина

