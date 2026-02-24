БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 01:50 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оставиха в ареста мъжа, счупил стъклата на съда във Велинград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
мъж счупи стъклата районния съд велинград снимки
Слушай новината

Районният съд във Велинград уважи искането на прокуратурата и остави в ареста 21-годишния мъж, обвинен за счупването на стъклата на сградата на съда.

Обвиняемият Емил Дангов остава с мярка за неотклонение "задържане под стража", след като магистратите уважиха искането на прокурор Асен Василев. В съдебната зала той е признал за извършеното и е заявил, че желае да остане в ареста.

"Знам защо съм тук и моля да ме оставите по-дълго в ареста, защото там ми е хубаво. Аз написах името си на колата", е заявил обвиняемият, научи БНТ.

В неделя сутринта сградата на Районния съд във Велинград осъмна с изпочупени стъкла. Според държавното обвинение деянието се отличава с изключителна дързост и цинизъм, тъй като е насочено срещу държавна институция, осъществяваща правосъдие.

По данни на разследването стъклата са били счупени с плътна пластмасова дръжка с дължина около 60 сантиметра. След това обвиняемият е изписал името си върху капака на служебен автомобил.

Минути след подадения сигнал служители на полицията във Велинград са установили и задържали извършителя. Той е от село Дорково, община Ракитово. Мъжът е криминално проявен, но не е осъждан до момента.

На този етап не се съобщава какво е подтикнало 21-годишния да извърши деянието. Той е привлечен като обвиняем за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, както и за противозаконно унищожаване на чужди движими вещи – собственост на Министерството на правосъдието.

По досъдебното производство продължават действията по разследването.

#изпочупени стъкла #хулиганска проява #велинград #съд #арест

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
1
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
2
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
3
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
4
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
5
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Сигурност и правосъдие

Прокуратурата протестира изменените присъди по делото за убийство на Евгения
Прокуратурата протестира изменените присъди по делото за убийство на Евгения
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
В прокуратурата са постъпили два сигнала от високопоставени представители на МВР за натиск от страна на служебния вътрешен министър В прокуратурата са постъпили два сигнала от високопоставени представители на МВР за натиск от страна на служебния вътрешен министър
Чете се за: 02:35 мин.
Емил Дечев: Вчера вечерта бях информиран от ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен Емил Дечев: Вчера вечерта бях информиран от ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен
Чете се за: 04:37 мин.
Пред съда в Пловдив се изправя шофьорът на товарния камион, обвинен за тежката катастрофа на Околовръстното Пред съда в Пловдив се изправя шофьорът на товарния камион, обвинен за тежката катастрофа на Околовръстното
Чете се за: 03:22 мин.
Антон Станков: Подкрепям искането на министър Янкулов ВСС да избере нов и.ф. главен прокурор Антон Станков: Подкрепям искането на министър Янкулов ВСС да избере нов и.ф. главен прокурор
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Прокуратурата протестира изменените присъди по делото за убийство на Евгения
Прокуратурата протестира изменените присъди по делото за убийство...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан" Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
"Искаме войната да свърши днес": Украйна отбелязва четири години от руската инвазия "Искаме войната да свърши днес": Украйна отбелязва четири години от руската инвазия
Чете се за: 03:32 мин.
По света
В прокуратурата са постъпили два сигнала от високопоставени...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промени в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ