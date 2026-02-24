Оставиха в ареста мъжа, счупил стъклата на съда във Велинград

Районният съд във Велинград уважи искането на прокуратурата и остави в ареста 21-годишния мъж, обвинен за счупването на стъклата на сградата на съда.

Обвиняемият Емил Дангов остава с мярка за неотклонение "задържане под стража", след като магистратите уважиха искането на прокурор Асен Василев. В съдебната зала той е признал за извършеното и е заявил, че желае да остане в ареста.

"Знам защо съм тук и моля да ме оставите по-дълго в ареста, защото там ми е хубаво. Аз написах името си на колата", е заявил обвиняемият, научи БНТ.

В неделя сутринта сградата на Районния съд във Велинград осъмна с изпочупени стъкла. Според държавното обвинение деянието се отличава с изключителна дързост и цинизъм, тъй като е насочено срещу държавна институция, осъществяваща правосъдие.

По данни на разследването стъклата са били счупени с плътна пластмасова дръжка с дължина около 60 сантиметра. След това обвиняемият е изписал името си върху капака на служебен автомобил.

Минути след подадения сигнал служители на полицията във Велинград са установили и задържали извършителя. Той е от село Дорково, община Ракитово. Мъжът е криминално проявен, но не е осъждан до момента.

На този етап не се съобщава какво е подтикнало 21-годишния да извърши деянието. Той е привлечен като обвиняем за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, както и за противозаконно унищожаване на чужди движими вещи – собственост на Министерството на правосъдието.

По досъдебното производство продължават действията по разследването.