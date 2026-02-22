Пьотр Нестеров започна с успех в Лугано, Александър Донски отпадна на сингъл в Пуне

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75“ в Лугано (Швейцария) с награден фонд 97 640 евро.

Поставеният под №11 в схемата на пресявките българин осъществи обрат срещу Федерико Янаконе (Италия) и се наложи с 3:6, 6:2, 7:5 за 2 часа и 53 минути. Нестеров отстъпи в първия сет, но доминираше във втората част, а в решаващия трети сет реализира ключов пробив в 11-ия гейм и затвори срещата със серия от три поредни точки.

В спор за място в основната схема той ще се изправи срещу победителя от двубоя между №3 в квалификациите Габриел Пирайно (Италия) и Олександър Овчаренко (Украйна).

Междувременно другият национал за Купа Дейвис Александър Донски отпадна в първия кръг на квалификациите на турнира "Чалънджър 75“ в Пуне (Индия) с награден фонд 107 000 евро. Донски загуби от третия поставен Давид Хорда Санчис (Испания) с 6:0, 4:6, 4:6 за 1 час и 42 минути.

Българинът ще продължи участието си в надпреварата на двойки, където заедно със Сидхант Бантия (Индия) са поставени под №1. Първите им съперници ще бъдат Лука Кастелнуово (Швейцария) и Уи-сун Парк (Република Корея).

Вчера Донски и Бантия спечелиха титлата на двойки на турнира от същата категория в Ню Делхи.