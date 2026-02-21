БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Александър Донски с титла и ново рекордно класиране на двойки

Националът на България за „Купа Дейвис" триумфира на „Чалънджър 75" в Ню Делхи при дуетите.

Александър Донски Сидхант Бантия
Снимка: Българска федерация по тенис
Националът на България за „Купа Дейвис" Александър Донски стана шампион на двойки на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд от 107 000 евро.

Поставените под №1 Донски и Сидхант Бантия направиха обрат във финала и се наложиха над вторите в схемата Пруча Исаро (Тайланд) и Ники Калиянда Пунача (Индия) с 4:6, 6:4, 12-10. Двубоят продължи 1 час и 34 минути.

Българо-индийският тандем загуби първия сет с единствен пробив още в третия гейм. Във втората част Донски и Бантия пропуснаха аванс от пробив, но стигнаха до нов брейк в десетия гейм за 6:4 и вкараха мача в шампионски тайбрек.

Решаващият тайбрек премина през редица обрати. Донски и Бантия пропуснаха мачбол при 9:8, след което спасиха мачбол при 9:10, а след това със серия от три поредни точки стигнаха до крайния успех.

По-рано през деня двамата записаха и втора победа, след като на полуфиналите надделяха над Джей Кларк (Великобритания) и Михаел Гертс (Белгия) със 7:6 (6), 7:6 (3).

С отличното си представяне в турнира Донски заработи 75 точки за световната ранглиста на двойки. Българинът, който през тази седмица е №119 в класацията, ще запише ново рекордно класиране.

Това е трета титла на двойки от сериите „Чалънджър" в кариерата на Донски. През ноември миналата година той триумфира в Мая (Португалия), а първият му трофей от този ранг отново беше в тандем със Сидхант Бантия през март 2025 година.

